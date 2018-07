Palazuelos reveló secretos de Luis Miguel que no se ven en la serie

Tras la discusión de Luis Miguel con Bobby (Roberto Palazuelos) en la serie que cuenta la vida de"El Sol" se han desatado un sinfín de comentarios en contra del "Diamante negro", como se le conoce a Palazuelos. Por esta razón, el actor y empresario no dudó en contar su verdad.

De acuerdo con la revista TVNotas, Palazuelos está harto de que lo llamen "vividor", pues en la serie Luis Miguel le echa en cara que por él viajó a gratis a Europa.

"Están diciendo ya mentiras, que no sé si el propio Luis Miguel sepa o no. La primera es que yo no fui a la boda de Yuri, ni el Burro, ni el Negro González, entonces ¿cómo le pudimos haber dicho a Luis Miguel que Mariana estaba con el Negro?, esa fue leve", dijo el actor.

"Pero luego ya en la serie, me sitúan a mí en en 1989, hago una fiesta en el Baby O, para celebrar el comienzo de mi carrera, que fue mi gran oportunidad 'Muchachitas', pero 'Muchachitas' fue en 1991, entonces ahí es otra mentira. Otra es que me pongan a mí a insultar a una persona tan querida para México y decirle todas esas cosas, pero yo de entrada, nunca se las dije y no se las diría a nadie", señaló.