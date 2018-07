Entrevista con Mario Bezares: Agradecido por seguir vigente

Mario Bezares está de estreno. Este fin de semana inició temporada por tiempo indefinido en el Teatro Versalles de la obra No me toquen eso. ¿Qué lo motivó a volver al teatro?, fue el tema con el que comenzó la entrevista que concedió a Publimetro.

“Hace como tres años que no hacía comedia ligera. La última fue con Las mil y dos noches, original de mi hermano, Rodolfo Rodríguez, y lo último que hice fue La Pastorela VIP. Y ahora regreso con esta obra, que hace muchos años interpretó Alberto El Caballo Rojas. Uno de sus productores de cabecera aquí en Monterrey, que es Mario Ayala, me hizo la invitación y me encantó la idea. Y montamos la pieza en un mes y medio”.

Sin embargo, fue inevitable cuestionarle si en algún momento dudó en aceptar dicha invitación, ya que su agenda de trabajo actualmente está saturada.

“Fíjate que sí. De hecho, nosotros nos presentamos en la Sala 2 del Teatro Versalles, viernes, sábado y domingo, pero yo todos los viernes tengo un compromiso en el municipio de San Pedro, desde octubre del año pasado estoy haciendo presentaciones en las colonias populares que se llaman Noches de talentos”.

“Es por eso que voy a estar alternando con Hugo Santos, que la verdad es un excelente comediante. Él hará el personaje los viernes, y yo los sábados y domingos. Los productores estuvieron de acuerdo con eso, así que está maravilloso para mí”, explicó.

Si de algo puede presumir Mario Bezares, dice, es del cariño y del apoyo de los regiomontanos, por eso, no importa cuántos proyectos haga, ni dónde los haga, el público siempre está presente.

“¡Lo sé! Soy una de las personas más agraciadas en adopción, porque los regiomontanos son bastante duros. Creo que es porque soy marido de una regiomontana, que fue Miss Nuevo León, por eso me adoptaron, y siempre le doy gracias a Dios por eso”.

A propósito de Brenda Bezares, en la entrevista con Mario se tocó el tema del programa que hacen juntos por Internet desde hace varios meses, y cómo va el programa después de varios meses de su estreno.

“Va maravillosamente. Estamos tratando de hacer un programa como si fuera televisión, pero en Facebook, nos pueden ver a través de Brenda Bezares TV. Es un programa que empieza alrededor de las 20:30 horas y terminamos entre las 21:30 y 22:00 horas”.

“Se llama Follow B, es un programa de revista, muy cotorro, sin censura, somos un poco más atrevidos. De hecho, es un programa de Brenda y yo solamente la acompaño, yo encantado de la vida de trabajar con mi mujer”.

Con esta experiencia, Mario Bezares reveló si consideraría las posibilidad de crear también su propio espacio en Internet.

“Por eso justamente se abrió este espacio y se está experimentando con este tipo de programas en las redes sociales, porque ahorita las redes están impactando en todo el mundo. Es padrísimo que te vean de muchos países y recibir todas las bendiciones y todos los comentarios, te puedo decir que en varios idiomas”.

“Estamos iniciando con esto, hacer una plataforma totalmente personal, porque tú sabes que hay mucho bloggero y standupero, pero el hacer un programa en forma, a los patrocinadores y a los anunciantes como que les cautiva y se enganchan, porque eso es el futuro”.

“Ya vamos a cumplir un año con Follow B, empezamos en septiembre del año pasado, y ahorita ya estamos haciendo la tercera temporada, que termina en agosto; y la cuarta temporada iniciaría en septiembre”.

Al hablar con Mario de sus proyectos presentes y futuros, es inevitable su emoción por cada uno de ellos. “Me divierto mucho”, dice durante la entrevista.

Mario Bezares a nivel nacional

Para concluir la conversación, se le preguntó cuál sería la palabra que define el momento actual que está viviendo.

“Vigencia. Dios me permite estar vigente, estar en el hoy y el ahora, en el momento. Creo que mantenerte vigente en esto es un tema muy interesante. No cualquiera encuentra la fórmula”, expresó Bezares.

“Ya en unos tres meses, el programa Acábatelo se va a nivel nacional porque Multimedios empezará a transmitirse a nivel nacional”.

“Ya se ve por los sistemas de cable, pero ahora será por antena abierta. Y ahora serán tres las televisoras más importantes de la República: Televisa, TV Azteca y Multimedios Televisión”, concluyó.