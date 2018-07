Entrevista con Samantha Elizondo: Quiere conquistar México con música sin etiquetas

Su base es el pop, pero la propuesta musical de Samantha Elizondo incluye una gama bastante variada de géneros como el funk, el reguetón, la cumbia y el country, por eso, esta cantante originaria de Los Ángeles, California, llega a México para presentar una música “sin etiquetas”.

También puedes leer:

La carta de presentación con la que la artista de 18 años llega a tierras aztecas se llama I know better now, y es el primer sencillo de un disco en el que está trabajando y que saldrá a finales de año, así lo dijo en entrevista con Publimetro.

“En este proyecto llevo dos años trabajando, porque estaba buscando mi sonido. Fue el año pasado cuando encontré ese sonido que estaba buscando, con bases de pop y muchas fusiones, en inglés y español”, dijo.

“Y este sencillo es muy importante para mí, porque es la primera vez que siento que me muestro como realmente soy como artista, es mi dirección, mis ideas, mis mensajes. Así fue, no sólo en esta canción, sino en el resto del disco, que ya vendrá pronto”, añadió la cantante y también compositora de la mayoría de sus temas.

Samantha ya cuenta con una carrera de más de cinco años, la cual ha desarrollado principalmente en su país, en programas como X Factor, American Idol y en proyectos como Parents just don’t understand, en el que participó al lado de Ariana Grande; sin embargo, su prioridad en este momento es la música y hacer carrera en México.

“México es un país que tengo muy cercano a mi corazón por parte de mi abuelo y de mi papá, que son mexicanos. De hecho, me gusta mucho la música con mariachi, la primera canción que me aprendí fue Cielito lindo, por eso quiero que la gente de México me conozca y se conecte con mi música”.

Samantha Elizondo prepara gira

Por último, Samantha Elizondo explicó que ya tiene montado su espectáculo musical en vivo, al cual le hace algunas variaciones, de acuerdo con la ciudad o el país en el que se presente.

Por lo tanto, adelantó, ya trabaja en algo especial para México, pues iniciará gira a finales de año, a la par del lanzamiento del disco.