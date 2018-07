Así fue la fiesta donde Demi Lovato terminó con sobredosis de heroína

La tarde del martes 24 de julio, se reveló que la cantante Demi Lovato habría sido ingresada a un hospital de Hollywood, California, tras haber sido hallada inconsciente por una sobredosis de heroína que puso en riesgo su vida. El reporte se propagó como pólvora en la red y tanto medios como colegas de Demi reaccionaron ante la devastadora noticia.

Afortunadamente, se anunció que el estado de Demi era estable y que ya no corría peligro, sin embargo se filtró que su condición por sobredosis de heroína habría iniciado en una fiesta que se celebró toda la noche en su propia casa. Según los paramédicos que fueron los primeros en llegar, solo algunos miembros del staff se encontraban presentes con Demi inconsciente, pero que la mayoría de los invitados habrían huido tras anunciarse la gravedad del asunto.

Demi Lovato was rushed to the hospital after an apparent drug overdose but there are some conflicting stories about the days leading up to it. Harvey Levin sits down to talk about her struggle with sobriety and journey to recovery. pic.twitter.com/e5tScjlzoc

