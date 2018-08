Toño Esquinca regresa a la radio y manda mensaje a AMLO

Esta mañana, Toño Esquinca regresó y lo hizo enviándole un mensaje a Andrés Manuel López Obrador.

También te puede interesar:

Toño Esquinca revela su alcoholismo y ofrece disculpa a AMLO

Durante unos nueve minutos, Esquinca mostró su postura ante el próximo gobierno y esto fue lo que dijo:

“Hoy me dirijo a todos ustedes desde cero, desde abajo… Reconozco y acepto que cometí un grave error. Es más digno y desafiante levantarse una y otra vez”.

"A pesar de que no he comulgado con ciertas actitudes, decisiones o acciones del presidente en turno, siempre me he mostrado en una posición de respeto. Quiero poner mi otra mejilla, pues usted, señor Andrés Manuel López Obrador nos dio una buena cachetada con guante blanco a los que no comulgábamos con algunos de sus mensajes en la etapa proselitista".

"Estuve incomunicado 50 días y ahora me doy cuenta de su gran visión para con las necesidades de nuestra nación. Como usted bien lo dijo: 'es de sabios cambiar de opinión'. Gracias por su mensaje y actitud de reconciliación, de paz, de tolerancia y de visión hacia el cambio que necesitamos los mexicanos. Humildemente le ofrezco mi persona a usted y al país. Y les ofrezco lo que alguna vez Winston Churchill, el líder que más admiro y espero usted supere, ofreció y hoy lo ofrezco, lo único que puedo dar como ciudadano es sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Andrés Manuel López Obrador me sumo a usted, ya que todos vamos en el mismo barco y le reitero mi completo apoyo y respeto".

Toño también acaloró que no se irá de México, "me quedo en mi país porque quiero sumar, quiero ser de utilidad, hacer en vez de criticar y juzgar. No quiero ni puedo irme de mi México. Les prometo que no les fallaré".

Los antecedentes

A principios de junio, Esquinca aseguró que de ganar Andrés Manuel López Obrador, se iría del país. Además insultó a una persona a la cual le dijo: "La verdadera revolución es la educación, es la iluminación, no la estupidez, ni la enajenación como un hijo de puta -que le quede el saco a quien le quede- nos puede hacer creer. La enajenación lleva al fanatismo. En redes sociales se viene bien preparado, viene y lo acepto y miéntenme la madre, pero miéntenme la madre de usted, como siempre me he referido…”.

Después de esto no regresó más a su programa y declaró en un video que subió a YouTube que ingresaría a un centro de rehabilitación para tratar su alcoholismo, y ofreció una disculpa a AMLO.

Toño ha usado nuevamente las redes sociales para anunciar que regresa a la radio, y dijo: "me encantaría compartir los procesos personales por lo que he pasado", y agregó, "aclararé todas las calumnias y falsas noticias, les quiero compartir mi postura respecto a mi amado país y sobre el presidente electo".

También te puede interesar: