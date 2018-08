Dominic Cooper vuelve a disfrutar de Mamma Mia!

La industria del cine alrededor del mundo vive una revolución, las mujeres alzan la voz para exigir una equidad de género en los proyectos, y cada vez es más fuerte el empoderamiento femenino.

El próximo viernes 17 de agosto se estrenará la cinta Mamma Mia! Vamos otra vez protagonizada por Amanda Seyfried y Dominic Cooper bajo la dirección de Ol Parker.

Dominic Cooper está en plena promoción de la cinta, pero charló con Publimetro sobre esta nueva aventura de Mamma Mia que llega diez años después de la primera cinta.

“Vivimos un momento el dominio femenino no solo en el cine. Mamma Mia pareciera que es una historia de mujeres, pero en realidad hace el balance perfecto de las relaciones de pareja y de amistad. Creo que ese es el gran acierto de la cinta, hay una dosis exacta de mostrar que no es una competencia entre géneros, sino un complemento".

"Creo que trajo una atmósfera más estimulante, aún así me gustaría ver a más mujeres en los escenarios. Hay que hacer un ambiente agradable, no competitivo, relajante y de apoyo”.

El actor británico reveló que nunca pensó que haría un musical en su carrera

“Sabes una cosa, antes de Mamma Mia (2008) no pensaba en los musicales. De hecho debo decirte que tuve muchas dudas al hacer casting para la primer parte de la película. Estaba en medio del rodaje de otro proyecto, y fui obligado a hacer la audición. Creo que fue porque alguien me lo pidió, pero la verdad esperaba no quedar".

"Mi primera idea fue: 'no soy un actor de musicales', pero me paré en el escenario y canté un tema, muerto de miedo, y ya lo demás lo sabes [risas]".

Agregó que Mamma Mia! Vamos otra vez viene a darle color a la oscuridad que vive el mundo.

"Mmmmm, siento que es algo que se necesita en este momento. No es una cinta que cambiará el mundo, pero al menos te hace pasar un buen momento, con historias increíbles de mujeres y hombres".

"Al final te conmueve, te hace bailar, pero sobre todo es como un escape a los fantasmas que rodean la mente del ser humano. Además ver en la pantalla a Meryl Streep, Cher, Andy Gracía, Pierce Brosnan y una lista interminable de talento, es un regalo que viene en un solo paquete. El mundo pasa por un momento bastante sombrío".

Dominic habló sobre cómo es trabajar con ex parejas sentimentales:

“La verdad, no me molesta. Volver a trabajar con Amanda Seyfried no es incómodo. Ella sigue siendo una amiga. Disfruto verla feliz con su hijo y su esposo. Sabíamos que íbamos a trabajar juntos. Pasó mucho tiempo y fue agradable".

Con un amplia carrera en cine y televisión, el actor está orgulloso de su curriculum.

“Creo que sí es extenso, igual te lo puedo mandar para ver si hay un proyecto por allá [risas]. Musicales, historietas de Marvel, de época, suspenso y comedia, así que tengo un curriculum variado".

"Definitivamente así es como me gusta. No me gusta ser encasillado, y me parece extraño, quienes optan por hacerlo”.











En sus palabras

“Mamma mía, es la misma familia a la que volverás a ver pero después de diez años, y más gracioso”.

Estreno

17 de agosto llegará Mamma mía!, a todas las salas de cine en la República Mexicana.

10 años después

Foto | Cortesía.

Secuela de Mamma Mia! La película, el musical inspirado en la música de ABBA que durante el verano de 2008 recaudó más de 600 millones de dólares en todo el mundo.

Esta segunda entrega cuenta la historia de cómo se conocieron los personajes de la primera película en ese mágico verano, a la vez que narra sus vidas en el presente.

Los miembros del reparto original vuelven a ponerse en la piel de sus personajes: Meryl Streep como Donna; Julie Walters como Rosie, y Christine Baranski como Tanya. Amanda Seyfried y Dominic Cooper vuelven a formar pareja como Sophie y Sky.

Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård y el oscarizado Colin Firth retoman los papeles de Sam, Bill y Harry respectivamente, los tres posibles padres de Sophie.