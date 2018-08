Plan V retrata una nueva manera de ver a las mujeres

Hoy en día quedan pocos temas tabués en la sociedad, con la llegada del internet y las redes sociales cada vez son más comunes las palabras sexualidad, orientación sexual y virginidad.

La comedia mexicana Plan V refleja una nueva manera de abordar la virginidad, donde las protagonistas son mujeres, y son quienes le dan un giro de 360 grados a esa “primera vez”.

El director Fez Noriega logra hacer un filme ligero, cargado de humor y retoma al tema de la robótica, donde México es una potencia.

“La virginidad es algo que todo el ser humano vive, es un proceso natural. Siento que el cambio es lo que la hace atractiva, porque estamos acostumbrados a que nosotros (hombres), somos lo que vamos a buscar niñas vírgenes, y me refiero al género; así que brinca que un grupo de niñas busquen a niños, se cambian los roles”, comentó Fez Noriega.

Natasha Dupeyron es la protagonista de Plan V, e interpreta a Paula.

“Mucho de los actores de Plan V son de teatro, y ésta es su primer película. Me hace feliz ser parte del proceso de ellos porque también lo fueron del mío, y eso se nota en la película. Me encanta el cine y ahora se estrena una comedia romántica muy ligera para toda la familia, nada pretenciosa para que solo se la pasen bien y ya”.

Rodada durante tres semanas en la Ciudad de México y dos en Guadalajara, la cinta muestra a universitarios que aportan un mensaje positivo.

“Creo que todos tenemos ese momento de locura al ser estudiantes, a esa edad te quieres comer el mundo a mordidas, es parte esencial de crecer; así que regresar a la universidad, que en este caso fueron las locaciones en el Iteso (Guadalajara), y convivir con los chicos, fue bien padre”.

El empoderamiento de la mujer, la cuestión de género e igualdad están presentes en la historia de Plan V, pero sin llevarse al extremo.

“De entrada es el fundamento principal, la película debe dejar un mensaje muy claro, y uno de ellos es que en la cuestión de género no hay diferencias y si podemos ayudar a que la gente se empiece a identificar con eso, pues que bueno”, añadió Fez Noriega.

Natasha reveló que su personaje de Paula motiva a realizar cambios, y muchas mujeres pueden identificarse con ella.

“Mi trabajo es ser actriz y por lo menos en mis redes sociales trato de ser lo más real posible y compartir parte de mi personalidad para ayudar a alguien. Por ejemplo, la película tiene muchos mensajes, como que no tienes que cambiar para ser parte de un grupo o si quieres estudia algo que solo es de hombres y eres mujer, pues no debe darte pena, o al revés".

"Como mujer puedes tener iniciativa, si queremos igualdad tenemos que empezar a hacerla nosotros. Hay muchos mensajes positivos que te pueden motivar como chavito a lograr lo que quieres”. (Con colaboración de Patricia Carranza)







Publicidad







Protagonistas

Natasha Dupeyron (Paula)

“Es una historia que si te recuerda a otra que cool, solo queremos que te la pases bien que te acuerdes de tu primera vez, y de esos momentos en la escuela. El estreno de Plan V está cerca y estoy nerviosa”.

David Allegre (Marcelo)

“Trabajar con robots, pues somos potencia en robótica, fue interesante ver el trabajo de los jóvenes que hacen un trabajo tan importante. Hay una secuencia que involucra a robots reales y no de utilería”.

Kevin Holt (Malcolm)

“Paula es la fresa pero inteligente, que no se ve normalmente. Plan V es la primera película en México donde están tantas mujeres que llevan la batuta de todo de la historia en general”.

Fez Noriega (Director)

“Tenemos que defender nuestro productos, no está bien atacarnos unos contra otros, y empezar a prejuzgar y decir que no te gusta determinada película, si no la has visto. Tenemos que defender nuestra industria en equipo”.

¿De qué trata?

Paula se prepara para darle una sorpresa de aniversario a su novio Chema, un famoso actor de novelas. Pero la sorpresa es suya, al darse cuenta que éste la engaña con su representante: Marcelo.

Paula en compañía de sus amigas Fernanda y Jennifer llegan a la conclusión de que lo que ella necesita, para sacarse la desilusión, es un virgen que seguramente, la valorará.

Es así como surge entre las tres amigas el Plan V, que las introduce en el fascinante (y hasta ese entonces) desconocido, mundo de la universidad, en el que encontrarán una serie de entrañables personajes, entre ellos Luis, que además de ser virgen, es muy guapo e inteligente, que les cambiarán la vida.