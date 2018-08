Entregan Cabritos en el FIC Monterrey

El Festival Internacional de Cine de Monterrey (FIC Monterrey) reconoció este fin de semana la trayectoria de varias figuras del cine a nivel nacional e internacional, a quienes se les entregó el ya tradicional Cabrito de Cristal y Cabrito de Plata, máximas preseas el evento.

La primera actriz Blanca Guerra se mostró emocionada y agradecida al subir el escenario del Teatro del Centro de las Artes, donde fue reconocida como Ícono del Cine Mexicano.

“No importa el premio, sino la razón por la cual te lo dan, y si es por un buen trabajo que uno aprecia y que uno tuvo una serie de ligas profesionales, se agradece muchísimo”, expresó la actriz.

“En este momento, en el que a mí me reconocen una trayectoria, me hacen consciente que he vivido en mi quehacer”, añadió la actriz con el Cabrito de Cristal en mano.

Asimismo, el productor y actor francés Pierre-Henri Deleau fue reconocido con el Homenaje Internacional a la Trayectoria Profesional y el Cabrito de Plata, por su apoyo constante hacia los cineastas independientes durante 50 años, ya que fue parte de la creación de la Quincena de los Realizadores en su país natal.

Al ser Francia el país invitado en la vigésimo cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Monterrey, también se reconoció a la directora Claire Denis con el Homenaje Internacional a la Trayectoria Artística.

Sin embargo, Denis no alcanzó a llegar a la ceremonia, “por cuestiones de trabajo”, explicaron los organizadores, pero agradeció su Cabrito de Plata a través de un video que se proyectó en la pantalla gigante del Teatro del Centro de las Artes.

Próximo homenaje en el Festival Internacional de Cine de Monterrey

Será el próximo miércoles 22 de agosto cuando se lleve a cabo el Homenaje Mexicano a la Trayectoria Artística a la productora y directora mexicana Bertha Navarro.