Los Plebeyos: Pondrán ritmo a los antros con el nuevo pipiripau

Desde hace casi 44 años, el grupo Los Plebeyos se consagró entre los consentidos del público con éxitos como El Pipiripau, Hola qué tal, El zancudito loco y La vecinita.

Sin embargo, el líder de la agrupación regiomontana, Federico Caballero, mejor conocido como La Guayaba, quiere permanecer en ese gusto, incluso, llegar a las nuevas generaciones.

Por eso, ha trabajado desde hace dos años en la renovación de su grupo de la mano de Universal Music, compañía con la que lanzará el 14 de septiembre el disco que marcará esta nueva etapa en el grupo, titulado Simplemente Los Plebeyos.

“Grabamos siete temas, siete éxitos, de los cuales hicimos dos versiones, en urbano y electrónico, muy antrero. Vamos tras las nuevas generaciones”, explicó el cantautor en entrevista con Publimetro.

“Vienen otras colaboraciones, como Pato Machete con un tema que se llama Llégale carnal, que le quedó brutal porque es la onda de él. Con Cruz Martínez y los Kumbia Kings hicimos El Pipiripau versión antro, así que imagínate cómo suena. También contamos con Camilo Lara, del Instituto Mexicano del Sonido, en Hola qué tal versión urbana. Y tenemos a Toy Selectah, que es un maestro en la producción, que actualizó el tema Lo que traje de Colombia tremendamente brutal, bien urbano, para los chavos”, añadió Caballero visiblemente emocionado.

La renovación de los éxitos de Los Plebeyos se complementa con dos canciones inéditas que se incluirán en el álbum: Cada quien la suya, y Pégale papá, ésta última a dueto con Celso Piña.

Los Plebeyos van por más público

Para el también músico, no fue difícil tomar la decisión de darle a su proyecto este giro inesperado, pues según dijo, aún tiene mucho qué darle a su público que lo ha seguido por más de cuatro décadas, y desea que lo mismo suceda con las nuevas generaciones.

“Yo nací para esto y tengo el corazón para hacerlo, ya son casi 44 años en la música, tengo 58 de edad y, gracias a Dios, tengo muy buena salud y me sobra energía, me he cuidado demasiado”.

“Nunca voy a abandonar al público que nos vio nacer, pero queremos conquistar a los públicos nuevos, ese es el objetivo y creo que lo estamos logrando”, añadió.

“Y creo que Los Plebeyos tenemos todo con qué llegar y estar en los diferentes niveles de acuerdo a las edades del público; El Pipiripau es un tema que sigue trascendiendo después de 33 años, entonces ustedes dirán”, concluyó Federico Caballero.