Niño se niega a pelear porque “eso no lo haría un Jedi”

Un niño de quinto grado de primaria en California fue agredid por compañeros de la escuela y trasladado a un hospital luego de que rechazara pelear, pues según él, esa no es la forma en la que actuaría un “Jedi”.

Aiden Vázquez, de 10 años, recibió un golpe en la cara, además de que sus compañeros le quitaron y escondieron su mochila.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el menor recibió varios puntos en su ceja tras la agresión.

Según el medio, cuando la madre del menor, Lisette Casanova, le preguntó por qué no se defendió, Aiden citó a Star Wars en su explicación.

“Le dije a mi madre que no es la forma Jedi”, dijo el niño de 10 años.

Ante el hecho, el actor Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker en la saga de Star Wars apoyó la reacción del no y dijo estar orgulloso de él a través de Twitter.

“Grito a Aiden Vázquez por su coraje y sabiduría ante la adversidad. Estoy muy orgulloso de ti por mostrar que puedes ser un Jedi en la vida real. Felicidades, Aiden. La fuerza estará contigo… ¡Siempre! Tu fan, MH”.

SHOUT OUT to Aiden Vazquez for his courage & wisdom in the face of adversity. I'm so proud of you for showing that you can be a Jedi in real life. Congratulations, Aiden- The Force will be with YOU… Always!!!

Your fan, mh https://t.co/jkWqrhMaC0

— Mark Hamill (@HamillHimself) August 29, 2018