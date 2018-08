Fernando del Solar revela que Legarreta y Montijo son las responsables de su salida de Hoy

En junio, el presentador argentino Fernando del Solar presentó su renuncia al programa matutino Hoy, a tan solo tres meses de haberse incorporado al proyecto producido por Magda Rodríguez.

La noticia fue confirmada por sus compañeros, quienes a través de redes sociales le enviaron mensajes de despedida y buenos deseos. Y aunque pareciera que la salida del presentador sucedió sin complicación alguna, mucho se especuló acerca de las posibles causas.

Algunos medios señalaron que la decisión de Del Solar se debió a los supuestos maltratos de sus compañeras, Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Sin embargo, ha sido hasta ahora que el conductor sorprendió a sus seguidores revelando las verdaderas razones de su salida.

En una entrevista radial, Fernando aseguró: "Fueron tres meses cuando hablamos con Magda, a quien le agradezco muchísimo, porque después de todo lo que pasamos no era fácil contratarme, ya que podían decir: ‘A ver si este no se nos petatea al aire’. En pocas palabras, yo le dije que me comprometía solo este tiempo, era para ponerme a prueba, ver si tenía la disposición, las ganas, quería ver si estaba listo", contó.

También reveló que tras su llegada tenía que adaptarse pero que no sintió que ocupaba un lugar en el programa, ante esta situación no pudo congeniar con las conductoras y decidió retirarse del proyecto.

“Andrea Legarreta y Galilea Montijo son unas excelentes conductoras, de hecho, la amistad que hice con el Negro Araiza fue increíble y hasta el día de hoy nos chateamos, nos vamos a comer, como en todo grupo de trabajo hay personas más afines y menos afines, ellas tienen su personalidad, su carácter, es su programa, yo soy el que estaba llegando, el que tenía que adaptarse, yo no me sentí en mi lugar, si no me siento así no puedo ser creativo, no puedo explotar”, ahondó.

