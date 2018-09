Besos entre personajes gay, la nueva moda en las caricaturas

La caricatura Hora de Aventura cerró su ciclo después de ocho años y 10 temporadas con el episodio Come Along with Mey, en el que presentó un sorpresivo e histórico momento.

La serie de Cartoon Network concluyó con varios finales individuales para cada personaje, pero el que llamó más la atención fue el protagonizado por Marceline y La dulce princesa confirmando su amor.

Cuando Marceline pensó que La dulce princesa se había convertido en la última víctima de la batalla contra los secuaces de GOLB, luchó con todas sus fuerzas para descubrir que La dulce princesa había sobrevivido al ataque, celebrándolo con un beso.

Cuenta la historia de Finn, un chico de 12 años, que lucha contra el mal en la tierra de Ooo. Ayudado por su canino mágico, Jake, Finn recorre Ooo reparando lo incorrecto y luchando contra el mal provocado por el Rey del Hielo.

El primer episodio de Hora de aventura fue el 5 de abril de 2010. Los pintorescos personajes y sus increíbles hazañas llamaron la atención de niños en el mundo, pese a que la serie fue creada para un público más adulto. Además se convirtió en la serie con mayor número de capítulos y temporadas que alcanzó la cadena Cartoon Network Estados Unidos.

No es la primera vez

Ya habíamos visto un beso con personajes homosexuales en las caricaturas, en febrero pasado en la caricatura Star Vs The Force of Evil de Disney XD, sucedió esto:

Aquí otros personajes que hemos visto en los dibujos animados que han sido considerados gay:











