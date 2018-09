Álex Lora y El Tri: Celebran en grande 50 años de rocanrolear

Para Álex Lora es inevitable que las emociones se desborden cuando se menciona durante la entrevista que aquel octubre de 1968 “no se olvida”, ya que para él, es el parteaguas de su vida con el surgimiento de El Tri, banda con la que llega a 50 años de historia, como precursor del rock and roll en México.

“Tú sí sabes, todo inició en el 68, pero no sólo surgió después de lo de Tlatelolco, sino también después de los Juegos Olímpicos. En ese momento se formaron muchos grupos, la revista The Rolling Stones también está cumpliendo 50 años, y nosotros tan frescos como hace 50 años”, dice Lora entre risas, con ese humor que lo caracteriza.

¿Considera estar en el mejor momento de su carrera? Se le cuestionó al cantautor originario de Puebla.

“Yo diría que sí, éste es el mejor momento de la carrera de El Tri, cuando nuestra música está llegando al mayor número de oídos en toda nuestra historia. Festejar 50 años se dice fácil, pero para eso se necesita una poca de gracia y otra cosita”.

José Alejandro Lora Serna, nombre completo del artista, no dudó en resumir en unas cuantas palabras estos 50 años de historia en la escena musical.

“Para mí, este tiempo han sido 50 años de esfuerzo, de trabajo y de aferración, que no habrían sido posibles si no es por mi domadora (su esposa, Celia Lora) y, por supuesto, por la Virgencita de Guadalupe, porque ella es la que me ha dado la inspiración para inventar las rolas y salud para cantárselas a la raza durante tanto tiempo”.

“Yo cuando empecé a roncanrolear, no creas que dije: voy a rocanrolear 50 años. Solamente dije: ‘que viva el rock and roll’, y es lo que sigo diciendo hasta la fecha”.

“En la época en la que estaba muy fuerte la represión contra el rock and roll, cuando ser rocanrolero era casi como ser narcosatánico, ni en mis sueños más húmedos hubiera pensado que iba a cumplir 50 años rocanroleando”.

“En esa época lo único que queríamos era seguir rocanroleando, mantener vivo nuestro rock and roll, y a pesar de la represión, de la satanización, de las críticas, los chismes, los vetos y todo lo que hemos tenido que sortear y brincar para seguir adelante, aquí estamos, tan frescos como el primer día y con mucho más rock and roll para compartir”.

Por esta razón, El Tri ha comenzado una gran fiesta con la que girará por los grandes escenarios del país, como es el caso del Palacio de los Deportes, el 13 de octubre, y la Arena Monterrey el día 27, entre otras fechas que están por confirmarse.

“En la Arena Monterrey tendremos una fiesta muy regia, con invitados muy prendidos, como es el caso de Zagar, que ya quedamos que vamos a hacer un dueto como Lagrimita y Costel (risas); también estará El Gran Silencio; Control Machete, imagínate, va a estar Fermín y va a estar Pato; Morenito de Fuego y muchos más que se están sumando, porque este evento es histórico”, adelantó Lora.

Con respecto a la presentación en el Palacio de los Deportes, la lista de invitados especiales, adelantó el líder de El Tri, también es extensa y sigue creciendo.

“En esa tocada estará con nosotros Armando Manzanero, la Sonora Santanera; tendremos también a la orquesta Esperanza Azteca, que también estará en la Arena Monterrey, porque serán conciertos sinfónicos; y ya confirmaron los maestros Andrés Calamaro y Javier Bátiz; estará el rapero C-Kan, así que como puedes ver, habrá de todo”.

Ambas presentaciones, concluyó Lora, tendrán una duración mínima de cuatro horas y serán grabadas para el posterior lanzamiento del DVD de aniversario.

“Claro, por supuesto, se van a grabar, para mí esto es historia y no puedo dejarlo en el viento. Insisto, no cualquiera cumple 50 años ininterrumpidos de rocanrolear, es toda una vida, ¡y los que nos faltan!”.

National Geographic presentará historia de El Tri

Durante la entrevista, Álex Lora tampoco ocultó su emoción al hablar de la invitación que recibió por parte de National Geographic para realizar una serie documental sobre su vida, que será transmitida justamente en octubre.

“Imagínate, según ellos, me consideran uno de los cinco genios musicales de Latinoamérica. Yo pensé que lo decían porque cada vez que se destapa una botella yo me aparezco”, dijo entre risas.

“Ellos me acompañaron a varios conciertos, a varias actividades que realizamos, y grabaron muchas cosas para el documental; incluso, mi domadora les facilitó mucho material inédito para este proyecto que, para mí, es un verdadero privilegio y un honor que National Geographic esté documentando la historia de Álex Lora y sus 50 años”.

Próximas fechas de El Tri

13 de octubre. Palacio de los Deportes

Palacio de los Deportes 27 de octubre. Arena Monterrey