Recuperando a mi ex: Luchan por recuperar el amor de su vida con ayuda de standuperos

Francisco (Andrés Almeida), actor encasillado por interpretar un superhéroe infantil años atrás, pasa por uno de los peores momentos de su vida cuando Laura (Adriana Louvier), su ex esposa –y amor de su vida– anuncia que se casará de nuevo.

Por eso, pide ayuda a su agente (Sofía Niño de Rivera), a su mejor amigo (Ricardo O’Farrill), y a su propia hija (Mía Rubín Legarreta) para tratar de recuperarla.

De esto trata Recuperando a mi ex, película escrita por Miguel Valdéz, producida por Ale García y dirigida por Gabriel Guzmán –los tres originarios de Monterrey– que se estrena a nivel nacional este 28 de septiembre en 700 salas de cine.

“En un inicio habíamos pensado en filmar toda la película aquí, en Monterrey, pero las fechas de los actores y los standuperos fueron muy difíciles de cuadrar, así que tuvimos que migrar todo a la Ciudad de México”, dijo la productora este martes durante la presentación de la película en la ciudad.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, los protagonistas del filme, Andrés Almeida y Adriana Louvier, hablaron de los motivos que los llevaron a aceptar el proyecto, el cual consideran diferente a lo que actualmente se hace en el cine mexicano.

“Para mí es maravilloso interpretar este tipo de papeles, porque te deja eso, la calidad humana de algunos personajes y que te transmiten mensajes muy bonitos. Es una comedia de situaciones, pero al final del día, es una historia que tiene un mensaje muy claro, que es soltar, dejar ir, aprender a amar desde otros lugares”, inició el actor.

“Me gustó mucho dar precisamente ese mensaje, que igual y cada quien sigue su vida, pero siempre va a estar el recuerdo y la melancolía de una relación que fue bonita”, añadió por su parte la actriz.

“A mí lo que más me gustó fue que la comedia no recaía en estos estereotipos que muchas veces usamos en la comedia mexicana, ni en la picardía, ni en el insulto; me gustó que fuera una película que, incluso, puedo compartir con mi familia, con mis hijas y sus amigos. Esas son cosas que nos hacen mucha falta en el cine”, continuó Almeida.

Otro factor que marca una diferencia entre ésta y las demás películas que se hacen en México, es la inclusión de varias figuras del stand up, como Sofía Niño de Rivera, Ricardo O’Farrill y algunos cameos de Daniel Sosa.

“Siempre tuvimos la idea de hacer algo diferente y creo que el paso del stand up a la actuación de comedia es un paso natural. Si nos vamos a la historia de los actores de comedia a nivel internacional, muchos empezaron por el stand up, sólo que aquí nadie lo había hecho”, explicó el director de la película.

“Lo que queríamos era eso, mover la fórmula, y creo que salió bien. Queríamos meter caras nuevas y mezclar estos mundos. Todos dicen que los niños y los millennials ya no ven cine, sólo están en Internet.

Bueno, pues a la gente de Internet vamos a darle un poco de lo que hay en cine, y a la gente de cine, vamos a darle un poco de lo que hay en Internet. Fue un buen experimento, creo yo”, detalló García.

“Yo siento que ellos se adaptaron naturalmente a la situación, y abordaron sus personajes con una frescura distinta a como muchos actores lo harían. No podría decir si esto es mejor o peor, pero sí es funcional, porque de la misma manera un actor puede hacer su papel bien o mal, no creo que tenga que ver con la disciplina de la que viene”, concluyó por su parte Andrés Almeida.