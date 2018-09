Platanito confiesa estar ansioso por regresar a México

Desde hace seis años, Sergio Verduzco radica en Estados Unidos, donde ya lleva seis temporadas de su programa Noches con Platanito en Estrella TV; sin embargo, confiesa que no ve su vida en aquel país y le gustaría volver a la televisión mexicana.

“La verdad, mi vida la veo en México, no me gusta Estados Unidos, no me gusta la vida de allá, la soledad. De hecho, mi familia vive en la Ciudad de México, ni siquiera me los llevé y no pienso llevármelos, no nos gusta ni a mi mujer ni a mi la vida allá. El tema de las drogas está muy delicado allá, no me gusta la cultura”, confesó el comediante a Publimetro.

Por esta razón, dijo, está feliz y emocionado de volver a México aunque sea solamente para realizar una gira de presentaciones por todo el país, de la mano de su agencia de representación Bobo Comedy –con la que acaba de firmar–, y una de las primeras fechas será el 28 de septiembre en el Auditorio Pabellón M, escenario que pisará por primera vez.

“No conocía el Auditorio Pabellón M, está hermoso el lugar, me encantaría verlo lleno. Si me pueden anunciar como Platanito Escamilla, se los voy a agradecer mucho, a ver si así jala un poquito más”, declaró el comediante entre risas.

Al respecto, ya en un tono más serio, Platanito confesó que sigue conservando su esencia de comedia y no ha caído en la tentación de incursionar en el stand up comedy, según dice, porque no le gusta y no lo entiende.

“Yo estoy consciente de que es una rueda de la fortuna, a veces estás arriba y a veces estás abajo, no nada más con el stand up, también hay otros compañeros que hoy en día tienen más vigencia. Ustedes saben que yo radico en Los Ángeles y ya no tengo vigencia en México. Yo me estoy enfocando más en mi programa de televisión en Estados Unidos, me absorbe mucho tiempo como para preparar los espectáculos en vivo, como lo hacía antes”, explicó el comediante.

“A mí me cuesta mucho entender el stand up, no lo conozco, por más que quiero entenderlo, no puedo. Veo a muchos compañeros standoperos y veo al público carcajearse, y yo no me río porque no lo entiendo; sin embargo, reconozco el éxito, como es el caso de Franco Escamilla, que es un fenómeno no nada más en México, sino en Estados Unidos y Europa”, añadió.

En este mismo tema, reveló que los últimos años han sido una constante lucha por mantener vigente la comedia tradicional en medio del furor por el stand up, y en su show no escatimará para dar lo mejor al público.

“Éste es un show en el que traigo pirotecnia, traigo efectos especiales, me acompañan músicos en vivo y son casi dos horas de comedia. Y si nos va bien, se puede alargar mucho más el show”.

Platanito en homenaje a Karla Luna

Platanito recuerda con nostalgia que en los últimos shows que hizo en Monterrey compartió escenario con La Lavandera Morena, ya que tenía una estrecha amistad con Karla Luna.

Por esta razón, dijo, está moviendo su agenda para tratar de asistir al homenaje que se le realizará a la desaparecida comediante y conductora el próximo 29 de septiembre en la Macroplaza.

“Me invitaron a conducir este homenaje aquí en Monterrey, sólo estoy checando que no se me junten unas grabaciones que tengo pendientes en Los Ángeles, quiero estar con su familia y los amigos cercanos de Karla”, dijo.

“Será en la Macroplaza y estarán muchos comediantes de Monterrey, otros más que vienen de México, también vienen artistas, cantantes gruperos, creo que será un homenaje muy bonito”, concluyó Sergio Verduzco.