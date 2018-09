Pati Chapoy responde a las burlas en su contra con este video

No es la primera vez que la titular del programa Ventanenado, Pati Chapoy ha sido blanco de críticas por parte de sus ex colaboradores; sin embargo durante una entrevista con el también reportero Álvaro Cueva, para La Saga, Pati demostró que no se ve afectada por lo que digan de ella, incluso, tomó con mucho humor la situación.

"¿Por qué todo el mundo te tiene miedo?”, le preguntó Cueva, a lo que Chapoy respondió:

"Fíjate que no lo entiendo, soy una persona común y corriente no soy ni mejor ni peor que nadie, lo que me puede definir desde ese punto de vista de miedo es que ejerzo el periodismo desde hace muchísimos años, a veces hago críticas que a mucha gente no le gusta, pero a final de cuentas hago un trabajo para que la gente se entretenga."

Álvaro, quien también fue colaborador en la emisión de TV Azteca, reiteró a Pati que existen muchos "periodistas" que dicen que las estrellas "corren" de ella.

Respecto a Atala, Pati afirmó que ella supo de su renuncia por medio de uno de sus jefes, quien le dijo que había renunciado porque había pedido un aumento de sueldo, mismo que se le negó. "Tres semanas después de que renunció, me envió un correo informándome. Yo nunca me enteré que estaba buscando por otro lado".