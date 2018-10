Las Fiestas de Octubre quieren volver a brillar en Guadalajara

En una carrera contra el tiempo y el escepticismo de alguna parte de la sociedad jalisciense, las Fiestas de Octubre, buscan reivindicarse con los tapatíos ante la nube negra que las cubrió el año pasado por los problemas financieros.

A días de que inicie la edición número 53, la directora general del Patronato Fiestas de Octubre, Martha Irene Venegas Trujillo, compartió en entrevista con Publimetro que este año será un buen momento para reconciliarse con la gente.

“El año pasado encontramos en una quiebra técnica al patronato, eso lo dijo ya la auditoría y esto fue muy complicado; aún así salió una edición bonita, de acuerdo al presupuesto y donde solo tuvimos tres meses para organizar la feria".

"Hacemos hincapié en los temas de seguridad y la calidad de los alimentos. Ahora estamos más holgados, tenemos finanzas sanas y en 14 meses hemos saneado las cuentas, así que esperamos que nos vaya bien en esta edición” , dijo la directora.

Luna, es uno de los nuevos personajes que vas a conocer en Aventura en Cadena de Canica Azul. Ella representa al primer ser humano en el Planeta hace aproximadamente 200 mil años. #CanicaAzul #FiestasDeOctubre #LasMejoresFiestas #TodosQueremosFiesta pic.twitter.com/covJcSjDWD — Fiestas de Octubre (@octubrefiestas) October 2, 2018

El 5 de octubre arrancarán todas las actividades en el Auditorio Benito Juárez, y se están coordinando acuerdos para tener estacionamientos alrededor.

“Estamos a todo vapor, estamos contando el minuto a minuto de la cuenta regresiva para hacer la fiesta de los jaliscienses. Todos los años es un suplicio el tema del estacionamiento, porque no hay lugares propios de la feria. Realizamos un convenio para rentar el estacionamiento del Auditorio Telmex para quienes gusten dejar su carro, y luego trasladarse en un autobús de las Fiestas de Octubre; además sobre la carretera a Saltillo, a dos cuadras del inmueble, hay otro estacionamiento”.

Martha Irene Venegas Trujillo enfatizó que la gran tarea es volver a atraer a los jaliscienses y a otros estados a conocer la feria.

“A partir del año pasado que están a mi cargo esos comentarios, si me encontraba con malos comentarios de la gente, por eso el primer cambió fue cuestionar: '¿qué me gustaría para los jaliscienses?', '¿qué me gustaría que vivieran?"".

"Así que la idea es rescatar nuestras tradicionales fiestas y volver a dejar bellos recuerdos, hacer experiencias memorables para que vuelvan a ser suyas las Fiestas de Octubre, que las vuelvan a sentir suyas porque la hemos creado con mucha cuidado para ellos”.

Atracciones

Desfile. Serán 19 carros alegóricos bajo el tema Mitos y leyendas del mundo. Por primera vez, en estos 53 años de las fiestas, se realizará a lo largo de Javier Mina, avenida Juárez y Vallarta para terminar en la Minerva.

Serán 8 kilómetros lineales, y en los carros se verá a La llorona, El jinete sin cabeza, El conde de Transylvania, y monstruos enmarcados de luces led. El desfile será nocturno el 6 de octubre, de las 18:30 a 23:00 horas.

Este Sábado 6 de Octubre disfruta de un espectacular desfile jamás antes visto, dando inicio a las 18:30 horas en la Av. Javier Mina y calle 64, pasando por av. Juárez hasta Av.Vallarta finalizando en la Glorieta Minerva, ¡te esperamos! #FiestasDeOctubre #TodosQueremosFiesta pic.twitter.com/QN1DE3XCUT — Fiestas de Octubre (@octubrefiestas) September 30, 2018

Foro Principal. En el núcleo de la feria habrá Circo del miedo, Museo de Cera, La canica azul, palenque, shows infantiles; además de Yuridia, Ha*Ash, Lupita D'Alessio. Por primera vez estará Caloncho, y el debut internacional de Izán Llunas, quien participó en Luis Miguel, la serie y estrenará su show en las Fiestas de Octubre.

También Molotov, El Gran Silencio y Cuca, entre otros. El programa completo se puede consultar en https://www.fiestasdeoctubre.com.mx/

Juegos incluyentes. Habrá una rueda de la fortuna , que a nivel Latinoamérica es la única incluyente, porque tiene unas canastillas especiales para personas en silla de ruedas.





Publicidad





En sus palabras

“Se están perdiendo la gran oportunidad de poder tener un sano entretenimiento con amigos y familiares. Estamos ubicados en un recinto que tiene integrado todo, y eso permite tener todo tipo de experiencia en un solo lugar”, Martha Irene Venegas Trujillo.

¿Cuándo?

31 días de Fiestas de Octubre. Del 5 de octubre al 4 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez.

Entrada: 35 pesos adultos y 20 pesos niños.

También puede interesarte: