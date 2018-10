Lodo y cancelaciones de último minuto enfurecen a asistentes de Force Fest

Este fin de semana se llevó a cabo el Force Fest en el Campo de Golf de Teotihuacán en el Estado de México, evento que dejó a los asistentes con el muy mal sabor de boca.

A través de redes sociales, los usuarios se quejaron de la mala organización que provocó largos tiempos de espera, de hasta cuatro horas, para entrar y salir, así como la cancelación de última hora de artistas como Rob Zombie y Oxodus.

Sin embargo, fue la lluvia y el lodo lo que afectó a la mayoría de los asistentes, especialmente a los que llegaron en automóvil y tuvieron que esperar a que alguna grúa llegara a sacarlos del fango.

En Change.org se inició una campaña de recaudación de firmas para denunciar el "fraude" contra los asistentes, al carecer de condiciones buenas de seguridad, de un buen funcionamiento del sistema "cashless" y los anuncios de las cancelaciones hechos en último minuto.

Aunque también hubo quien defendió al festival después de poder ver a bandas como Alice in Chains y System of a Down, asegurando que en la mayoría de los eventos de este tipo existen situaciones similares por el clima, las quejas fueron las inundaron las redes sociales.

Día 1 del force fest: lluvia horrorosa, piso completamente fangoso, los coches llevan una hora sin avanzar, algunos se estancaron en lodo. — Muchachaojosdepapel (@chuchamalafucha) October 7, 2018

FORCE FEST 2018 Fila de 2 horas, lluvia, lodo hasta por debajo de la lengua… ¡Pero que increíbles momentos!#forcefest2018 #forcefest — Lalo Núñez (@metalilalo) October 7, 2018

RT si tu coche se quedó atascado en el lodo en el #forcefest, like si todavía sigues tratando de salir ! — Moe Szyslak Growth Hacking ด้้้้้็็็็็้้ (@Soy_Moe) October 7, 2018

Ibamos a cargarnos de energia y buena música, terminamos cargandonos de lodo 🤣 #ForceFest2018 #forcefest pic.twitter.com/LIBSCk6gie — Alain (@malandrio) October 7, 2018

No siento mis pies,son más lodo que bota,pésimo lugar para hacer un evento, nos hicieron caminar 1 hr a la carretera para conseguir bus mucha gente se quedó sin bus a Fuente de Cibeles y nos subimos al que sea,en Serio solo mi amor a #SystemOfADown me hizo tener fuerza #ForceFest pic.twitter.com/5zuO0Xhrcx — Poison (@chikveneno) October 7, 2018

No son buenos ni para quejarse del @forcefestival ¿en el Wacken no hay lodo? Centren sus quejas en lo inseguro del lugar, transporte, estacionamiento, medios de pago y cancelaciones, pero no del lodo! 👸🏻 #forcefest — Barajas9 (@Barajas9) October 7, 2018

A @rafa_varelac @grish666 y a mi nos fue bastante bien para llegar al #ForceFest eso sí, la fila para entrar y el lodo en todo el lugar resultó bastante cagante. — Maniac (@Iam_Maniac) October 7, 2018

Querido diario:

Sobreviví al día 1, no sé si mañana vuelva. Dos chicos me salvaron del lodo (casi). La organización del #ForceFest fue y es pésima. Pd. Aún me sigo resbalando de tanto lodo. — Elena (@mandylilith) October 7, 2018