Yilmer Vivas: Luzia lo trae a Monterrey para compartir su arte y su talento

A sus 31 años, Yilmer Vivas ha recorrido un largo camino en la música que inició en su natal Venezuela; es especialista en percusión y batería, compositor, docente, académico, miembro de ensambles, orquestas sinfónicas y de jazz, experiencia que lo ha llevado a ser el baterista en Luzia, el espectáculo del Cirque du Soleil.

Es un artista hiperactivo que no conoce el descanso, por esta razón, aprovechará su estancia en Monterrey, Nuevo Leon, para realizar una serie de actividades que le permitirán compartir con el público regio su arte y su talento, así como sus proyectos independientes.

En su agenda, Yilmer ya tiene confirmada una Clínica de Batería el 15 de octubre en la Escuela Superior de Música y Danza, y un concierto el día 22 en Agua Fría, en donde presentará de manera oficial su primer disco, titulado Colors in my mind.

“La idea de grabar este disco surgió desde el año 2009, cuando todavía era estudiante en Caracas, pero siempre tenía que posponer esa idea porque salía una gira o porque tenía conciertos, no me quedaba tiempo. Hasta apenas el año pasado me propuse dedicarle tiempo al disco”, explicó el músico a Publimetro.

Colors in my mind fue grabado en Nueva York con Yilmer en su papel de baterista, percusionista, compositor, arreglista y productor musical. En esta aventura, dijo, lo acompañaron amigos cercanos, como la cantante Carmela Ramírez, el pianista Gabriel Chakarji, el vibrafonista Juan Diego Villalobos, así como Tal Mashiach en el contrabajo, Leonor Falcón en violín, Brian Sanders en el violoncelo y Pablo González Sarre en el bajo eléctrico.

“Este disco contiene ocho canciones que, básicamente, son una recopilación de las ideas que he tenido en mi vida, con elementos de jazz desde su raíz. Técnicamente hablo de armonía, ritmo y melodía”, dijo el baterista.

Yilmer Vivas adelantó que, además de su participación como baterista de Luzia, y de sus actividades en solitario, está trabajando con una banda regiomontana en la grabación de su disco, así que no descarta la posibilidad de pasar largas temporadas en Monterrey.

Actividades de Yilmer Vivas en Monterrey