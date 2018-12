Kylie Jenner luce radical cambio de 'look'

Dicen que para empezar el año con buen pie, debemos hacer cambios radicales y contundentes, para que esa energía se replique los meses venideros, ese fue el consejo que siguió Kylie Jenner que ha decidido iniciar el nuevo año con un cambio contundente en su apariencia y más específicamente en su cabello.

También puedes ver:

Azul es el nuevo color de cabello de Kylie Jenner

Convertida en toda una magnate del mundo del maquillaje con tan solo 21 años, la estrella de Keeping up with the Kardashians reveló su nuevo tono de cabello con el que recibirá su 2019. Esta no es la primera vez que Kylie usa este color para su cabello ya que anteriormente lo había tenido en este tono solo que con algunos mechones y no es su totalidad.

Kylie's blue – da ba dee da ba dye. https://t.co/Xex2zKJdBj — E! News (@enews) December 31, 2018

Este año Kylie fue morena un buen tiempo, pero en agosto decidió ser rubia de nuevo, justo para celebrar su cumpleaños 21. Este año Kylie se convirtió en madre por primera vez y se terminó de consolidar como una de las billonarias más jóvenes del planeta gracias a todos los productos que ha lanzado bajo su nombre.

También puedes ver: