Juanpa Zurita se codea con el príncipe Fazza de Dubái

"Algo que no mucha gente sabe es que crecí jugando "Paddel", que eventualmente se convirtió en mi deporte favorito. Aunque no es muy conocido en los EE. UU., Es realmente grande en México, América del Sur y Europa. ¡Pero nunca en un millón de años hubiera pensado en Dubai! … y aún menos, jugar con el increíble @faz3. Muchas gracias por la invitación. Tienes un país muy especial y hermoso. Me hace muy feliz ver que el remo es un deporte emergente en tu hogar. Hasta pronto mi amigo 🎾"

Así posteó el famoso influenciador Juanpa Zurita en su perfil. Y es que en estos días de vaccaiones familiares en Dubái tuvo el priviliegio de conocer a otro instagramer pero esta vez real, al príncipe Fazz @fa3.

El príncipe heredero de Dubái se llama Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, pero es más conocido como Fazza -calificativo con el que firma sus poemas-. De hecho, el perfil de su cuenta de Instagram recoge su apodo [email protected], usuario que cuenta con casi 3,5 millones de seguidores. El éxito conseguido entre sus 'followers' no es otro que la expectación generada en torno a su físico, de quien los más fervientes defensores afirman que es una auténtica belleza árabe.

Ver esta publicación en Instagram My Ghost 5.3.2016 #ghost 👻 Una publicación compartida de Fazza (@faz3) el 5 Mar, 2016 a las 3:11 PST

Ver esta publicación en Instagram What we think, we become! @XDubai #spartanrace 26.2.2016 Una publicación compartida de Fazza (@faz3) el 26 Feb, 2016 a las 5:08 PST

Entre las imágenes que publica Hamdan se pueden encontrar fotografías con cuidada estética, escenas familiares, de viajes y preciosos paisajes de Dubái. Además, este joven treintañero experto en equitación, paracaidismo y buceo no duda en subir a las redes sociales experiencias excitantes como aquella en la que disfruta de una enorme tirolina suspendida sobre una imponente piscina.

Ver esta publicación en Instagram A great player and a greater friend @cristiano Una publicación compartida de Fazza (@faz3) el 2 Ene, 2019 a las 12:20 PST

Segundo de la docena de hijos legítimos del actual monarca de Dubái -Rashid al Maktoum-, Hamdan se ha visto involucrado en una serie de escándalos descubiertos en Wikileaks que le han relacionado con la prostitución y las drogas. Su hermano mayor, Rashid bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, falleció en septiembre de 2015 de un ataque al corazón que muchos vieron consecuencia de una sobredosis. Poco después de que salieran a la luz los escándalos de Hamdan, desaparecieron de la citada página web de la organización de Julian Assange.