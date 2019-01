Laura G anunció que espera a su segundo hijo

View this post on Instagram

Hoy POR FIN puedo contarles a todos esta GRAN noticia ❤… ¡Nuestra familia crece! Naza, Lisa, Brave y yo estamos ¡FELICES Y EMOCIONADOS! … Nos enteramos hace muchísimo, bebé nos acompañó en nuestra luna de Miel, Argentina, Estuvo 12 horas en la transmisión de Nueva York …¡ Y ya quería compartirlo con todos! Gracias a los que me guardaron el secreto … Bebé te esperamos con mucho amor … ¡Gracias a la vida por tantas bendiciones! 💕 #momtobe #partyof5 #preggo