Shawn Mendes confirma visita a México

Shawn Mendes, cantante y compositor multiplatino y nominado al Grammy, confirma su visita a México.

En la fase Latinoamericana de su gira, Shawn llegará al Auditorio Citibanamex de Monterrey el 17 de diciembre y al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 20 de diciembre.

También visitará Argentina, Brasil, Chile y Perú. Estas fechas siguen al anuncio de su concierto en el Rogers Center de su natal Toronto, del cual agotó las entradas.

Shawn Mendes: The Tour marca su tercera gira mundial, que comenzará el 7 de marzo de 2019 en Europa y se extenderá hasta el otoño con más de 70 fechas en Norte, Centro y Sudamérica, Europa, el Reino Unido y Australia.

Just announced #ShawnMendesTheTour Latin America dates! So excited to finally come play these shows! Head here for dates & ticket info x https://t.co/qAZaGlclFv pic.twitter.com/6mz3dJCUBG

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) January 16, 2019