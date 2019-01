Fans desaprueban los altos precios para Gloria Trevi

Gloria Trevi comenzó el 2019 y anunció el estreno del clip de su nueva canción Vas a recordarme para el 18 de enero, lo que ha creado mucha expectativa entre sus millones de seguidores en todo el mundo.

Este 17 de enero arrancó la venta de boletos para su fecha del 28 de junio en la Arena Ciudad de México como parte de Diosa de la Noche Tour, que -al parecer- tendrá sold out en el primer día de ponerse los boletos a disposición del público.

Fans compartieron varios mensajes en las redes sociales, en los cuales se quejaban del alto costo de los boletos para presenciar el show de Gloria Trevi, lo cual provocó un enfrentamiento de comentario en Twitter.

@GloriaTrevi o sea, si te amo y todo pero no te pases. 😟😟😟😟 pic.twitter.com/cFHablLuO4 — Vick Van de Kamp (@victormercadosa) January 17, 2019



Neta soy fan de @GloriaTrevi ( para muchos está demás decirles ) , pero ni vendiendo al mercado negro los riñones podré pagar — GEM (@GEMMA_YAD) January 17, 2019

@gloriatrevi ten en cuenta que somos pobres 😭 prefiero no ir a estar en una fila de atrás!!! https://t.co/J1LxA92Eea pic.twitter.com/nk7mCWEKge — TreviJaibo 🦀 (@JoshSp3ncer) January 17, 2019

Noooo y es una mentada de madre que en 2019 y con toda la crisis que estamos viviendo alguien pague tanto dinero por un show !! Diría mi @lolacortesreal Discúlpame pero eso es mucho dinero, clarooo cuanta leche no compro ? — HECTOUR (@hecktorking) January 17, 2019

La más feliz mi reyna @GloriaTrevi👑✨❤ Muero de la emoción… Tengo muchos sentimientos encontrados😭❤🎤 pic.twitter.com/hABCa1IhKn — Paula Guzmán (@GuzmnEstela) January 17, 2019

@GloriaTrevi QUEEEE , COMOOOO… CARISIMOS LOS BOLETOS GLORIA QUE PASO??😫😫 pic.twitter.com/8aHc8g4QIC — Miky trevil (@TrejoMiky) January 17, 2019

Apenas un par de horas que salieron los boletos a la venta y #DiosaDeLaNocheTour ya esta arrasando con las ventas dejando varias secciones agotadas @GloriaTrevi ¡SE VIENE UN SHOWZAZOOOO! 😍 pic.twitter.com/ZOOoGIwq5p — Dianis GT 🇲🇽 (@DianaverGT) January 17, 2019

Lanza sencillo

Gloria Trevi estrenará su nuevo sencillo Vas a recordarme este 18 de enero en todas las plataformas digitales, así como el video.

La intérprete de Pelo suelto ha compartido varios mensajes en su cuenta de Instagram, donde de paso está dando una probadita de lo que será su nuevo trabajo.

“Enero está lleno de sorpresas, y esto solo es el comienzo. Estoy segura que después de esto ‘Vas a Recordarme’. Estamos a días del estreno del video oficial!!!”, comentó la mexicana en la red social.

No tengas lástima de despedirte

si es que te lastima soportar.

Ya no hagas el intento de quedarte

de todos modos sé que ya no estás.

Y déjame llorar solo un poquito

no lo hago para que te sientas mal.

Es solo que me importas infinito,

pero desde hoy te empiezo a olvidar

De veras ya no espero que te quedes

ni tampoco que regreses

yo jamás vuelvo a confiar.

Vas a recordarme

cuando quieras olvidarme

y buscarás en alguien

lo que ya tenías aquí.

Y tendrás cuidado

para no decir mi nombre,

cerrarás los ojos

pa poder besarme a mí.

Vas a recordarme cuando

aclare una mañana,

cuando necesites una abrazo de verdad,

Vas a recordarme

cuando entiendas que ya es tarde

y que no hay nadie que te ame

como yo te supe amar.

Vas a recordarme

cuando estés acompañado

y sientas más que nunca la soledad.

No vuelvas a buscarme, te lo ruego.

No voy a soportarlo

una vez más.

Ahora mismo muele nuestros sueños.

Me blindo a ti,

no me vuelvo a entregar.

¡Ya están a la venta los boletos para #DiosaDeLaNoche ✨✨ de @GloriaTrevi en @ArenaCdMexico para este próximo 28 JUN! 🎫 Les dejamos los preciosos. pic.twitter.com/t8vlRjwuak — TreviGlobal (@TreviGlobal) January 17, 2019

