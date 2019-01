Shannon De Lima aprende a ignorar las críticas negativas

Shannon De Lima llegó a Guadalajara, y desde que entró a Expo Guadalajara llamó la atención por su belleza física.

La modelo estuvo en la ciudad para participar en la pasarela de la marca Ann Chery dentro de la feria de moda, que es Intermoda.

“Siempre me siento como si fuera la primera vez, el mismo nervio, y rezo a Dios para que no me caiga. Creo que eso es lo que todas pedimos [risas], pero siempre hay emoción y el día que eso se acabe, se acaba tu trabajo”, dijo la modelo a Publimetro.

Reveló que en su faceta como modelo y empresaria, el secreto es hacerlo con diversión.

“Me lo tomo como diversión más que un trabajo, y trato de que se mantenga así. La gente opina muchísimo de lo que está bien o mal. Soy perfeccionista y siempre creo que pude hacer las cosas mejor, pero trato de disfrutarlo y que la gente también lo haga”.

La ex esposa de Marc Anthony y ex novia de Saúl Canelo Álvarez, dijo que ya aprendió a no hacer caso a los ataques en las redes sociales, o a las críticas negativas sobre su vida.









Publicidad









“Que me puedo preocupar Hay muchas cuentas falsas o creadas, y a mi me puede doler si me escribe o me dice algo en privado mi prima o mi familia, pero de gente que no conozco, que no me conoce, ya no les pongo atención. Siempre te van a criticar, pero nada me afecta. Las personas que están a mi alrededor saben quien soy, pero a veces leo cosas que digo: 'Dios mío, ¿de verdad?', pero me río porque realmente no me conocen y hay que manejarlo de esa manera”.



Publicidad



La modelo recién terminó de hacer una serie en español, y afirmó que ser actriz no es una prioridad.

“Hace poco grabé una serie que se viene pronto, no contaré mucho porque es sorpresa, pero es en español en Estados Unidos, en un mes lo anunciamos y es una participación que hice de varios capítulos y me fue muy bien. Nunca había actuado pero tuve gente que me ayudó mucho, pero no creo seguir como actriz, sino más bien enfocada en moda y empresaria con mi tienda en Miami; además, estoy sacando colecciones de maquillaje”.

Shannon De Lima tiene un hijo, y señaló que no es una mamá celosa.

“Mi hijo está tan grande que ni quieres verme [risas], él tiene novia… ella es linda. Siempre le digo en broma, que yo soy la única mujer de su vida”.

Latinos en Estados Unidos

Shannon De Lima ha sido testigo del desarrollo de la comunidad latina en Estados Unidos.

“Me quedo loca, de ver cómo han dominado los latinos este medio. Veo cantantes como J Balvin o Bad Bunny, o a los artistas que cantaban en inglés y ahora se quieren unir al español, y es hace mucho que no se veía, cada día me sorprende más”.

TE RECOMENDAMOS: