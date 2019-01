Fans acusan a Danna Paola de copiar canción de Camila Cabello

El esperado regreso de Danna Paola a la música ha generado controversia en redes sociales tras ser acusada por varios usuarios y fans de haber copiado su exitoso y más reciente tema So Good al no menos querido Havana, de Camila Cabello.

Además del enorme parecido en el ritmo, al público también le resulta extraño que en ambos temas, las cantantes tengan colaboraciones. Mientras que Danna aparece junto al cantante inglés Harvey Leigh Cantwell, mejor conocido como HRVY; Camila participa al lado de Young Thoung.

“Esto es un plagio muy bajo de Havana”; “Está mucho mejor la versión de Camila Cabello y digo versión porque es muy clara la copia de Danna Paola”; No me gustó, se parece a Havana de Camila Cabello”; “Ah caray me sonó a Havana oh na na”; “Soy yo o es muy similar el sonido a ‘I like it’ de Cardi B y Havana de Camila”.



“Quiso hacerlo tipo Camila Cabello pero bueno cada quien tiene lo suyo”; "No puedo negar el hecho de que me recordó mucho a Havana y algunos vocals a Ariana (Grande) también”, son algunos de los comentarios que hicieron al clip, el cual ya superó las 590 mil reproducciones a un par de días de su lanzamiento.

Havana de Camila Cabello: