Vicente Tamayo, de estreno con La Guzmán

La cantante Alejandra Guzmán, estrenará su historia autobiográfica titulada La Guzmán en la pantalla chica. La serie, que constará de 60 episodios de una hora, se transmitirá a través de Imagen Televisión a partir del 21 de enero de este año.

Tras haber personificado a Roberto Palazuelos en la serie inspirada en la vida de Luis Miguel, ahora el actor Vicente Tamayo se alista para ser uno de los galanes de Alejandra Guzmán en la serie.

“Es una historia padre, que justamente habla de la vida de Alejandra Guzmán con un poquito de las experiencias que ha tenido en su carrera, entre ellas sus relaciones amorosas y familiares con un poco de ficción y dramatizada para que pueda ser una bioserie”.

Vicente Tamayo hace el papel de Eduardo Márquez, basado en Gerardo Gómez Borbolla, uno de los últimos novios de la cantante, con quien mantuvo una polémica relación de 2002 a 2004.

“Mi personaje es Eduardo Márquez, que es el último novio de La Guzmán en la historia que les vamos a contar, es una relación muy pasional; al final, están al límites de su vida cuando se conocen y se enamoran. Está basado en una relación que fue muy pública y hay muchas referencias, creo que el publico se va a identificar con los personajes”.



La actriz colombiana Majida Issa, de 37 años de edad, es quien interpretará el papel de Ale Guzmán, y la cual recibió felicitaciones debido a su desempeño en la bioserie por la misma cantante.

“Trabajar con Majida es fabuloso, porque es una gran actriz. Siempre he dicho que en cuanto mejor este escrito el guión, como actor tienes el camino más claro. Ahora en estas bioseries basadas en personajes que existen, la mayoría de las veces es lo que el escritor o protagonista quiere contar, pero no siempre es lo que es. Tuvimos mucha libertad al trabajar, porque están escritas con referencias vivas, y mucha con gente con quien platicar”.

Añadió que es un gran admirador de la carrera de Alejandra Guzmán, y compartió que cada personaje es una nueva aventura en su carrera.

“Este nuevo personaje es totalmente diferente a Bobby en la serie de Luis Miguel, no tiene nada que ver, pero son divertidos los retos actorales. Cuando empecé a grabar la serie de La Guzmán, no traté de tener expectativas de lo que no sabía. Antes de la serie ya la admiraba por su música y personalidad irreverente; ahora al conocer sus miedos, caídas, levantadas y de cómo surgió la artista que ahora es, siempre es para reconocerlo. Cualquier persona que se puede reinventar es algo admirable. Para mi Alejandra es una gran artista llena de fuerza y fragilidad”.

¿Cuándo?

60 capítulos tendrá la bioserie que se transmitirá a partir del 21 de enero. de lunes a viernes a las 21:30 horas por Imagen Televisión.

Mañana es el gran estreno de la #bioserie de @laguzmanmx, donde interpretaré a nuestra @shakira en la era del 2000. ¡Deseádole todo el éxito a la actriz colombiana @majidaissa, quien interpretó a Alejandra Guzmán mágicamente! #LaGuzmán (transmitido por @imagentvmex 9:30pm) 🎬… pic.twitter.com/RmUbjCHnQO — Rebeca Maiellano (@Shakibecca) January 20, 2019

Nueva faceta

Vicente Tamayo tiene muchos proyectos para este año, que explorarán otras facetas.

"Voy a lanzar una marca de ropa para hombres que lo vengo trabajando desde hace cuatro meses. Hay otros talentos que me gusta explorar en el arte y la cultura. La línea de ropa aún no tiene nombre, pero está la idea muy aterrizada. Es ropa de hombre inspirada en nuestro país y la cultura, algo con inspiración huichol, es algo muy bohemio".



