Ariana Grande se realiza tatuaje con error ortográfico; seguidores la critican

La cantante estadounidense Ariana Grande quiso hacerse un tatuaje con caracteres japoneses para celebrar el éxito de su canción Seven Rings; sin embargo, el dibujo no resultó como quería.

Resulta que la artista compartió en sus redes sociales una foto —que después eliminó— de su nuevo diseño: dos símbolos japoneses en la palma de su mano que, según creía, significaban “Seven rings”.

No obstante, sus seguidores rápidamente le explicaron que lo que se había tatuado significaba “shichirin”, una pequeña parrilla de carbón típica de Japón. Lo peor es que Grande ¡es vegana!

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62

— *amo* (@hey__amo) January 30, 2019