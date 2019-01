Fandom de Aristemo estalla contra diputado "homofóbico"

El diputado local de Monterrey por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Juan Carlos Leal, causó indignación tras un tuit polémico en el que acusa a la televisoras por incluir en su programación contenido que "normaliza" la homosexualidad desde la juventud.

Esto en clara alusión a los personajes de Mi marido tiene más familia: Aristóteles y Cuauhtémoc (Aristemo), así como Juliana y Valentina (Julantina) de Amar a muerte, que representan a una pareja gay adolescente y una relación lésbica, respectivamente.

Te interesa: Diputado arremete contra televisoras por "normalizar" la homosexualidad

De inmediato el Fandom de ambas telenovelas se hicieron escuchar en redes sociales, lamentando que un político como Leal sea representante del pueblo y haga declaraciones tan lamentables sobre la diversidad sexual.

Me llama la atención que @PepeYTeo mencionaron que la #CartillaMoral era un poco old school por que no promueve los derechos LGBTTTIQ junto con derechos de la mujer y este diputado lo mencione en un tweet homofobico. #aristemo #juliantina https://t.co/BkA72jJ1cP — Aranza Bernal (@BernalAranza) January 31, 2019

Un diputado diciendo esas barbaridades? No me sorprende, debería cuidar sus palabras, la ley debe ser equitativa… Si se normaliza la homosexualidad es porque no tiene nada de malo, no sea ridículo — ARISTEMO (@DiosAristemo) January 31, 2019

¿Como gente así puede llegar a ser diputado? Me dueles México. https://t.co/Ru1ARmqyu1 — Resistencia Aristemo 💙 (@RAristemo) January 31, 2019

El diputado saca su frustración quejándose y dándole más publicidad a los churros de Televisa

Ojo #Juliantina no es churro..niñas no me ataquen. Aristemo.. sí con la pena. Pero esta mona la parejita. Y queremos (si es manada) #MatrimonioIgualitario de las #Juliantinas. https://t.co/NsDoi4WUXP — El Principito (@ElPrincipitoTW) January 31, 2019

en este mundo no debería existir personas que piensan como tú, joder das asco de persona QUISIERA QUE TE DESTITUYERAN DE TU PUESTO DE """diputado""" PARA QUE APRENDAS A RESPETAR A NUESTRA COMUNIDAD FELICIDADES EMILIO

REVELACIÓN JOAQUÍN — Aristemo Michoacán Oficial (@aristemomorelia) January 31, 2019

Que lástima que México tenga a un diputado como usted

Ojala pueda encontrar la maquina del tiempo del tiempo y bajarse en el siglo XXI — Tahi 💘 (@TahiAristemo18) January 31, 2019

que horror que tengan un diputado asi da pena ajena lamentable comentario q hace saludos desde argentina — Aristemo Argentina 🇦🇷 (@Jose_top) January 31, 2019

Este diputado es la prueba de que @MORENAdiversex no sirve para nada. — AristemoBot 🤖 (@VozAristemo) January 31, 2019