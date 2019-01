Diputado arremete contra televisoras por 'normalizar' la homosexualidad

El diputado Carlos Leal acusó a la televisión de incluir en su programación parejas que buscan normalizar la homosexualidad en la juventud.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador local de Nuevo León acompañó su publicación con varias imágenes de las parejas conocidas como Aristemo y Juliantina de Televisa.

"Me queda claro que las televisoras más bien buscan “normalizar” la # homosexualidad desde la juventud con una agenda ProLGBT. # NoAlaIdeologiaDeGenero # AntiValores # PorLaVidayLaFamilia # CartillaMoral", escribió.

Leal Segovia ha sido acusado de respaldar comentarios homofóbicos como lo fueron los realizados por el boxeador Darío Larralde a través de un video en sus redes sociales.

Tras estos dichos, el activista LGBT+ Mario Rodríguez Platas encaró al legislador.

“Yo tengo libertad de expresión”, respondió el diputado, pero Rodríguez Platas le dijo “pero no para joder a otros”.

El tuit hecho este jueves por Leal Segovia provocó comentarios polarizados en apoyo y en contra, sobre todo por aquellos seguidores de ambas parejas de Televisa.

como es que una persona como ustedes esta en la política, no termino de entender. Por que no en vez de preocuparse por cosas que no dañan a nadie, mejor usa su voz para para hacer algo por los feminicidios y/o la violencia en general y deja de estar chingando.

— Alejandro. (@_AlejandroAven) January 31, 2019