Enrique Peña Nieto usa tacones para alcanzar a su novia Tania Ruiz

Me abro y recibo todo el bien. Mi ser me ama y me guía. Mi corazón perdona y olvida fácilmente. Mi meta es obtener mi paz interna. Permito que la vida fluya en mi. Todo está bien. Reconozco que la vida es para vivirla. Me regalo el saber perdonar, me libero y libero a los otros. Me libero de todo pensamiento y actitud negativa. Soy la calma, La Paz y el Amor. @espiritu_swimwear