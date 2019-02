¿Adela Micha será la nueva conductora de La Voz... México?

Desde que Adela Micha comenzó con su proyecto Saga Live en internet no ha sido fácil porque no pertenece al mundo de los millennials, asegura que desde hace dos años su vida ha cambiado de manera nueva y favorable.

“El crecimiento ha sido enorme profesional y personal, no puedo separarlo, porque esto es mi vida, todo lo que hago, dijo a JDS en una charla en su nuevo foro de grabación en las Lomas de Chapultepec, sin embargo, “el mundo digital es super competitivo a la vez que yo hago un programa en vivo, hay miles haciendo videos”.

Lo que marca la diferencia de la comunicadora que empezó reporteando para Jacobo Zabludovsky en televisión, es que ha presentado un producto genuino con invitados que durante todos los años que estuvo en televisión abierta “me conocen, nos han seguido y ahora al nuevo público digital porque es un lenguaje distinto en mundo digital que el tradicional”.

Honesta y sin filtros como siempre ha sido, Adela señaló si a estas alturas extraña la televisión desde hace dos años que salió de Televisa fue sincera. “Extraño la quincena, la neta, yo era una empleada de Televisa con muy buenos amigos, extraño a mis amigos”, expresó durante amena charla.

Ahora que cambió este confort, Micha sigue generando contenido, pero ahora ella lo distribuye, lo que no cambia es quehacer diario de seguir generando e informando con un equipo de trabajo que no gana lo que debería. “Dicen que tengo una empresa atrás, es mentira, tengo un equipo de trabajo que se la ha rifado que cobran muy poco para sus capacidades, que yo no cobro, a mí me cuesta el proyecto”.

Adela señaló que en Televisa fue la primera mujer productora, directora y conductora de un espacio informativo y ahora en internet, “soy aprendiz pero muy feliz”, apuntó.

Recordó que nadie fumaba en un estudio y ella sí, nadie tomaba cuando había un entrevistado, “yo sí me echaba mi vinito o mi tequila, pero fueron concesiones conmigo porque había propuesta”, ahora disfruta hacerlo de una manera muy liberal por las redes sociales se lo permite como lo ha demostrado en cada uno de sus programas a través de Saga Live.

Y si es verdad que será la nueva conductora de La Voz… México ahora por TV Azteca, dijo que nada de eso es cierto, sí hay acercamientos pero hasta el momento no se ha concretado nada ni tampoco que su proyecto Saga Live lo lleve para la televisora del Ajusco.

TE RECOMENDAMOS VER: