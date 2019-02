“No es un sueño, es real", expresa Marina de Tavira en los Óscar 2019

“No es un sueño, es real que estoy en los premios Oscar”, expresó la mexicana Marina de Tavira durante la alfombra roja de la 91 entrega de los premios Oscar, que se lleva a cabo Dolby Theater de Los Ángeles, California.

Luciendo un vestido largo de color rojo, la nominada a la codiciada estatuilla en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por la película “Roma”, recordó la emoción que le produjo cuando se enteró que había sido considerada para el obtener el premio de la Academia.

“Fue algo que nunca sentí antes. Estaba feliz y sorprendida, además de atónita. De verdad que estaba llorando y riendo al mismo tiempo, pero también pensaba: ‘¿Esto es real?’ Y sí lo es, ¡oh Dios, estoy aquí!”, comentó al idioma inglés.

Destacó que el cineasta Alfonso Cuarón, nominado al Oscar como Mejor Director por “Roma” escribió un libreto perfecto.

“Comenzamos a filmar en orden cronológico. Cada día fue como sumergirnos en la experiencia de una ciudad real de principios de los 70, aunque todo se tratara de un set”, apuntó.

Marina de Tavira, que ha destacado en filmes mexicanos como “Efectos secundarios” (2006) y “Cinco días sin Nora”, subrayó que fue una bendición actuar en dicha producción.

“Al principio parecía muy difícil, pero lo que él (Cuarón) hizo fue ayudarnos para que la actuación fuese toda una experiencia”.

La recreación de la colonia Roma de 1971 fue increíble, pues ella y el resto del elenco sintieron que realmente estaban habitando en esa época.

“El trabajo de Eugenio Caballero, quien es el diseñador de producción, fue maravilloso. Sentimos que realmente viajamos en el tiempo. Filmamos en los lugares donde sí ocurrieron las escenas de la vida real, mismas que eran parte de las memorias de Alfonso Cuarón”, concluyó.

Marina de Tavira arribó al tapiz rojo acompañada de Yalitza Aparicio, nominada como Mejor Actriz por “Roma”. Horas antes, a través de sus redes sociales, dio a conocer el detalle que recibió de parte de Emma Stone.

La actriz de "The favourite" le envío un arreglo floral acompañado de una nota escrita de su puño y letra y en la que se leyó: “¡Marina, felicidades! Es un gran honor estar nominada junto a ti. Ten una increíble noche".

Ante tal mensaje, Marina de Tavira respondió: “El honor es todo mío. ¡Qué bella manera de empezar el día!”.

De Tavira es la cuarta mujer mexicana en estar nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. De ganarlo, será la segunda en conseguirlo después de Lupita Nyongo de ascendencia keniana con nacionalidad mexicana.

Compite contra: Regina King (If Beale Street Could Talk), Emma Stone (The Favourite), Rachel Weis (The Favourite) y Amy Adams (Vice).