Andrea Legarreta presume diminuto bikini en la playa

View this post on Instagram

Cuando el trabajo se goza no es trabajo… Gracias @estefanyvasquezrd @marioartu @elizabethchahin @diegotarrazo @karinanoble03 y TODO el equipo por hacer de este día un día muy divertido! Talentosos y encantadores todos!! Hasta pronto!! #AmoRepúblicaDominicana 🇩🇴🙌🏻💙❤️