Juan Soler llama 'porquería de seres humanos' a detractores del presidente argentino

Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri y uno de los hombres más poderosos de Argentina, murió el sábado por la noche en su casa de Buenos Aires.

Macri, de 88 años, arrastraba un deterioro físico que lo había mantenido fuera de la vida pública durante los últimos meses.

El presidente de Argentina está de luto. Su padre, falleció a los 88 años. Ante el hecho, el actor argentino Juan Soler externó su opinión sobre los comentarios que se han generado en las redes sociales.

"Aprovechando que me están lavando el coche, me puse a lee mensajes. Ya saben que falleció el padre del presidente de Argentina, Franco Macri, pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar de la porquería de seres humanos que se volcaron a las redes para insultar al presidente aprovechándose de la noticia de la muerte de su papá", fueron las primeras palabras del actor.

Juan Soler siguió y explotó contra la falta de sensibilidad de las personas, ante la muerte de un ser querido.

"¿Señores, no respetan la muerte? Entonces no merecen la vida y la vida que se merecen es una vida de porquería, una vida llena de basura como son ustedes; una vida que los haga sufrir, porque si ustedes no son capaces de dar un poco… un poco siquiera de alivio a un corazón herido por la pérdida de un ser querido, no merecen vivir dignamente. Porquería de sociedad, asco de seres humanos. Señor presidente mi gran sentido pésame".