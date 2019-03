¿Quién es el "Ecoloco"? El personaje al que AMLO le 'declaró la guerra'

Tras haber sido recordado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina, este lunes "El Ecoloco" volvió a posicionarse como tendencia nacional, a más de 40 años de su creación.

El personaje de la serie "Odisea Burbujas" fue mencionado por el presidente de México, quien aseguró que se premiará a los pueblos mexicanos por su limpieza, declarándole así la "guerra" al 'Ecoloco', personaje que en el programa infantil siempre promovía hábitos de vida no saludables, contra los que luchaban el resto de los personajes de "Odisea Burbujas".

"He pensado que vamos a premiar a los pueblos más limpios de México. Los más limpios y adornados, donde estén los mejores jardines, las avenidas con bugambilias, una flor que se da en todo el país […] les vamos a dar un reconocimiento […] tenemos que atender la limpieza de los pueblos. No al Ecoloco. No a la basura. No a la suciedad. Podemos hacer muchas cosas, la transformación también implica la limpieza y hay pueblos muy pobres, de gente humilde, pero muy limpios", expresó el presidente.

Pero, ¿quién es el Ecoloco?

El personaje antagonista de "Odisea Burbuja"fue conocido en México en la década de los años 80, con el surgimiento de la serie televisiva creada por Silvia Roche y dirigida por Enrique Segoviano; mismo director de "El Chavo del Ocho" y otras producciones de Roberto Gómez Bolaños.

La serie se transmitió en el Canal de las Estrellas, de Televisa, entre 1979 y 1984. Inicialmente surgió como un programa de radio Contaba las aventuras del profesor A.G. Memelovsky y sus antropomórficas creaciones: Patas Verdes, Mimoso Ratón, Mafafa Musguito y Pistachón Zig-Zag. Juntos, viajan a través del espacio y del tiempo, conociendo y explorando el universo, a la vez que intentan librarlo de las amenazas del Ecoloco, un villano cuya especialidad y único objetivo es la contaminación del medio ambiente, cuyo lema era “Mugre, Basura y Smog”.

En la actualidad, la serie se transmite a través del Canal Once, con nuevos capítulos bajo el nombre "Planeta Burbujas".

Originalmente, "El Ecoloco" fue interpretado por Humberto Espinosa Magaña, posteriormente por Luis Alfonso Padilla.

