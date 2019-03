Frida Sofía revela que Michelle Salas tiene amorío con manager de 'Luismi'

La hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, Frida Sofía, sigue causando controversia con las declaraciones en contra de su sobrina, Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel. Y es que según la joven fitness, está cansada que la comparen con la blogger de moda.

Desde el pasado fin de semana, Frida Sofía compartió un video en sus redes sociales en el que se queja de las constantes criticas que recibe por no ser como su sobrina, por lo que ha continuado con una serie de publicaciones haciendo referencia al tema y hasta ha acudido a programas de televisión como Despierta América para dar su punto de vista.

“Nada más quiero que me digan una cosa, ¿por qué no me contesta?, que diga algo” dijo Frida Sofía en una transmisión de Instagram.

“Si creen que es tan elegante porque no van y hacen un poquito más de research, porque yo no digo que soy lesbiana para que me compren una bolsa, aquí yo digo la verdad y por eso subo lo que yo quiera”, afirmó.

La hija de Guzmán aseguró que ha intentado acercarse a su sobrina pero es la hija de Luis Miguel quien no ha cedido al encuentro. “Yo la he invitado, la he buscado pero es tan mamona”, dijo Frida, quien, también reveló que Salas tuvo un romance con el manager de Luis Miguel.

“Yo no sabía que era muy elegante revolcarse con el manager de tu papá”, expresó.

Frida Sofía reiteró que esta harta que la comparen con Michelle Salas y confesó que en realidad no son una familia, pues se ven muy poco.

“Somos familia, pero mi familia no es en realidad lo que ustedes ven, siento que en realidad no es ni siquiera una familia porque solamente nos vemos en Navidad”, aseguró.

La hija de "La Guzmán" comentó que no acudía al programa a buscar fama, sino a decir lo que piensa y actuar como si nada ocurriera, tal como lo hace Michelle.

“No vengo a buscar fama o seguidores, daría la vida por tener una familia”, confesó.

