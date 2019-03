Angelique Boyer hace el ridículo al ponerse el vestido al revés

Esta domingo se llevaron a cabo los Premios TVyNovelas que reconocer a lo mejor de la televisión abierta en México, en específico de los programas de Televisa, en dichos premios Angelique Boyer pasó por un incómodo momento gracias a su vestuario.

Angelique Boyer habla de catálogo sexual y confiesa su experiencia

Durante su paso en la alfombra azul, Angelique se dejó ver mu sexie debido a las transparencias en su escotes, momentos después, durante la transmisión del galardón apareció más tapada, ¿la razón? traía el vestido al revés-

Esta situación no pasó desapercibida en redes sociales, donde fue criticada. Aquí algunas reacciones:

Cuando eres tan idiota que no te das cuenta que te pusiste el vestido al revés y casi enseñas el apellido 🤣🤣🤣🤣

Angelique Boyer com o vestido do avesso no Tapete vermelho e depois pelo lado correto! 😱#JuliantinaEnTVyNovelas #PremiosTVYNovelas #PremiosTVyNovelas2019 #TVyNovelas#SegundaDetremuraSDV pic.twitter.com/Ws5jOBuY8y

— [email protected] Carmo (Danielly) 🔴⚪⚫ 🇾🇪 (@dannysthilld) March 11, 2019