Fher Olvera de Maná promueve el documental Serpiente Emplumada

Fher Olvera, es un hombre preocupado por el medio ambiente, además suele promover las causas sociales.

El vocalista de Maná asistió al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) para presentar el documental Serpiente Emplumada, que recorre las aventuras del fotógrafo y cineasta Ricky López Bruni por las selvas mesoamericanas en busca de la elusiva y mítica ave de las culturas prehispánicas, el quetzal.

Volaris, apegada a su iniciativa de reducción de la huella de carbono “Cielito Limpio”, decidió apoyar la producción de este documental desde su inicio, gracias a que uno de los ejes centrales de la cinta es la conservación de los bosques de México y Centroamérica.

"El cine como la música siempre ha servido para promover causas sociales, no sólo ambientalistas. El director Ricky López Bruni hizo un excelente trabajo de fotografía sobre el quetzal, pero también de otros temas como el bosque y ojalá les guste el trabajo, ahí tengo una pequeña intervención", compartió el músico.

"No podía faltar Fher en este documental, porque él y su Fundación Selva Negra tienen una consciencia tremenda sobre el medo ambiente. Uní a 25 personajes en este documental y todos llegamos a un mismo consenso: la destrucción que el humano le está haciendo al planeta. Queremos mandar este mensaje a todos los jóvenes de México, Guatemala y Mesoamérica para que ellos que van a tomar el planeta, empiecen a tener un cambio", añadió el director.

Serpiente Emplumada tiene la participación de Salma Hayek, con su voz en el documental.

"Hay una participación de lo que nosotros (Maná) hacemos en el concierto, lo que hay que recalcar, es que probablemente nuestra generación ya fue una generación fallida, pero habemos algunos que estamos tratando de inspirar a los jóvenes y a nuestros hijos para un cambio. Yo soy un hombre de esperanza y podemos revertir las cosas", dijo Fher Olera.

Esta noche en el estreno del documental #serpiente emplumada en el @FICGoficial nada es mas importante que promover y educar sobre la importancia de la #conservación de la flora , fauna y el #mediobiente mira aqui el trailer: https://t.co/0KmQtUyZIj @FundSelvaNegra pic.twitter.com/bLvJ2zZrQ3 — Fher (@fhermana) March 14, 2019

Lo que viene con Maná

Fher Olvera dio algunos detalles de la gira internacional de Maná y las causas sociales que están apoyando.

"Estamos apoyando a los migrantes que están en Estados Unidos. No tuvimos mucha suerte con este gobierno (Donald Trump) pero ya mejor no hablamos de eso, porque me da dolor de cabeza. Desde que estuvo Obama estuvimos trabajando en el tema de las becas, para los estudiantes que viven allá".

"Creo que para octubre estaremos acá en el Auditorio Telmex, espérenos por favor, porque traemos una gira internacional que ya empezó en Estados Unidos. Llegaremos con Rayando el Sol, a nuestra ciudad, que es a la que más amamos".

"La vida hay que tomarla con humor", al cuestionarle que se ha vuelto el protagonista de sus propias bromas en las redes sociales.

NUEVA FECHA AGREGADA HOY Para el #rayandoelsoltour 6 de Noviembre – El Paso, TX. 2° Fecha!

Recuerden que también agregamos: 22 de octubre – Fairfax, VA Eaglebank Arena y el 14 de Noviembre- Edinburg, TX -Bert Ogden Arena. Boletos: https://t.co/mYoa0KFVG8 a partir del 22 de marzo pic.twitter.com/0uAoWnA1ET — Maná (@manaoficial) March 14, 2019

¿De qué trata el documental?

A través de los siglos, el quetzal ha sobrevivido, desde su simbolismo mitológico en los panteones mayas y mexicas hasta la frágil especie que hoy habita en los bosques nubosos de Mesoamérica y Centroamérica.

Hoy en día, el humano pone en riesgo su hábitat perturbando sus corredores ecológicos, arrinconando al quetzal que ha sido testigo de otras especies que han desaparecido de estos bosques.

Narra las pasiones y obsesiones más profundas que han llevado al fotógrafo y productor guatemalteco Ricky López a aventurarse y estudiar al ave más importante y mitológica: el quetzal.