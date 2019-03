"Hagrid" de Harry Potter pierde la batalla contra dolorosa enfermedad

A sus 68 años, el actor británico Robbie Coltrane -conocido por su papel de Hagrid en Harry Potter- reveló que ha perdido la batalla contra la osteoartritis, una enfermedad que daña el cartílago que cubre los extremos de los huesos de una articulación y por la cual ahora estará confinado a una silla de ruedas.

"Hagrid", uno de los personajes más queridos de las ocho películas correspondientes a la saga creada por J.K. Rowling, aseguró que ya no puede caminar y está a la espera de una cirugía de rodilla que podría cambiarle la vida.

El querido actor reapareció en silla de ruedas durante la presentación de la atracción "Hagrid's Magical Creatures Motorbike" en los estudios Universal, en Orlando, Florida. Dicho evento ocurrió la noche del lunes 11 de marzo en Londres.

Missed the new details about Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure? Sign up to receive the latest via email at https://t.co/QTtvnwQtjk. pic.twitter.com/BdDK9b0Bn5 — Universal Orlando Resort (@UniversalORL) March 12, 2019

Robbie Coltrane se mostró de buen humor durante la presentación y señaló que tras la operación estará "saltando como un elfo". De acuerdo al tabloide británico "The Sun", una fuente cercana reveló que los últimos años ha vivido con bastante "frustración" debido a esta enfermedad.

"Me realizaron una operación exploratoria y los médicos descubrieron que no tengo cartílago en una de las rodillas. Está completamente desintegrado y me diagnosticaron osteoartritis. Ahora vivo en constante dolor", explicó a los asistentes.

¿Qué es la osteoartritis, la enfermedad que padece "Hagrid"?

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la osteoartritis es la forma más común de artritis. Causa dolor, inflamación y disminución de los movimientos en las articulaciones.

"Puede ocurrir en cualquier articulación pero, generalmente, suele afectar las manos, las rodillas, las caderas o la columna", señala el sitio web.

This is a Rubeus Hagrid appreciation tweet because this man did not treat Harry right for yall to pay him dust. pic.twitter.com/mZFMcjLkjt — ᵍʳʸᶠᶠⁱⁿᵈ⁽ʷʰ⁾ᵒʳ⁽ᵉ⁾ saw CMx2 (@lumosmerlin) March 5, 2019

El cartílago sano absorbe los impactos de los movimientos, pero cuando se desgasta, los huesos se friccionan entre sí. Con el transcurso del tiempo, esta fricción puede dañar la articulación permanentemente.

Los tratamientos incluyen ejercicio, medicamentos y, a veces, cirugía. En caso de sospechar de esta enfermedad, se recomienda acudir al médico.

