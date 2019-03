Rawvana revela la verdad sobre su video comiendo pescado

View this post on Instagram

☕️COFFEE TALK! I recently started drinking coffee again after 6 years of not drinking it! 🤷🏽‍♀️Why? When I went raw vegan I completely stopped drinking coffee because at the time I cut out every processed food and substance from my diet. The 6 year coffee detox did wonders for me and I learned that I can feel energized from sleeping well, eating healthy and drinking water. One thing though is that I have an addictive personality so I need to be conscious of taking in anything that can become easily addicting. _ 🙂A few weeks ago I tried @foursigmatic mushroom coffee☕️🍄, it was so good and it reminded me how much I love the smell and taste of coffee. I definitely felt the caffeine and one cup did just fine. I realized I had been depriving and limiting myself from a beverage I truly enjoy. It felt so good to let myself be ok with drinking coffee and not feel like I “need” it to wake up or feel addicted to it either, like before. _ 🌤Some days I enjoy black coffee the morning and other days I’ll drink a hot or iced cappuccino like this one with almond or coconut milk, the foam at top kills me, so good! ☕️Coffee is actually full of antioxidants and drinking it consciously can be beneficial for your health. _ P.S. What’s your experience with coffe? Do you like it? Drink it? —————————————- ☕️HABLEMOS DE CAFÉ! Hace poco que comencé a tomar café otra vez después de 6 años de no tomar nada de café😱! Cuando me hice crudivegana eliminé el café y todo alimento procesado de mi dieta. El detox de café de 6 años fue una maravilla ya que me di cuenta que me puedo sentir con energía durmiendo bien, comiendo saludable y tomando mucha agua💦Una cosa es que tengo una personalidad adictiva así que tengo que ser muy consciente con cosas que pueden ser fácilmente adictivas. _ 🍄Hace unas semanas probé el café con hongos de @foursigmatic y estuvo riquísimo☕️! Me recordó cuanto me gusta el olor y sabor del café. Definitivamente sentí la cafeína y con una taza tuve. Me di cuenta que por muchos años me había estado privando y limitando de una bebida que realmente disfruto. Se sintió tan bien dejarme a mi misma tomar café sin remordimiento y no sentir que lo necesito para despertar