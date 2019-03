Así lucen Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en Había una vez en Hollywood

Quentin Tarantino regresa con una nueva producción que tiene como elenco a dos de los actores más representativos de Hollywood, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio llamada Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood), que promete ser una de las cintas más importantes de Tarantino.

Diez nuevas imágenes fueron reveladas de la novena película de Quentin Tarantino, que se estrenará en México el próximo 16 de agosto.

¿De qué tratará la película?

El filme está situado en Los Ángeles de 1969, durante la época hippie, y contará la historia del asesinato de Sharon Tate perpetuado por Charles Manson con ayuda de algunos miembros de su secta.

Leonardo DiCaprio interpretará a Rick Dalton, ex estrella de una serie del Oeste, y Brad Pitt personificará a su doble de acción, Cliff Booth.

Ambos buscan triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Rick tiene una vecina muy famosa, Sharon Tate, que estará encarnada por la actriz Margot Robbie.