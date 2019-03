Conductor de Venga la Alegría se pelea con microbusero

El conductor de "Venga la Alegría" Ricardo Casares es una de las personalidades favoritas del programa, pero en esta ocasión el presentador causó polémica por una riña con un chofer de transporte público en la Ciudad de México.

De acuerdo con Ricardo Casares, el microbús chocó su auto mientras él iba manejando de forma correcta, ya que el chofer intentó meterse en su carril; además afirmó que el pleito duró cuatro horas.









"Estoy bien, fue un recargón. Un choque que no me lastimó en lo más mínimo y que mi seguro valuó en 17 mil pesos, para mí como para el 99% de la población en México 17 mil pesos es un dineral que no tengo por qué pagar si yo iba manejando de forma correcta, después de cuatro horas de intensa violencia, no nada más de la persona que me pegó también de los coches que van alrededor", mencionó el conductor.

Por medio de un video de la Kadri Paparazzi se puede ver a Ricardo Casares discutiendo con el conductor del microbús mientras un policía llega a calmar la situación.

