'Me identifico con 'Dumbo' por ser diferente': Danny DeVito

Con 46 años de carrera Danny DeVito es uno de los actores más reconocidos y consagrados de Hollywood, quién está de regreso en la pantalla grande con la nueva adaptación en live action de uno de los clásicos más importantes de Disney, Dumbo, dirigida por Tim Burton y que cuenta con un elenco conformado por Colin Farrell, Michael Keaton, Eva Green, entre otros.

La película está basada en el libro de Helen Aberson, quien a mediados del siglo XX escribió la historia de un elefante con grandes orejas que le sirven para volar; sin embargo es separado de su madre y es sometido a trabajos arduos dentro de un circo debido a su llamativa cualidad.

Aunque este clásico tiene gran contenido fantástico, DeVito confesó que desde su infancia se identifica con el elefante volador, pues los dos tuvieron que afrontar las críticas por sus diferencias físicas.

En entrevista con Publimetro, Danny DeVito mencionó lo importante del mensaje de esta película y destacó cómo fue trabajar de nueva cuenta con Tim Burton y Michael Keaton, así como su experiencia con la tecnología CGI (imágenes generadas por computadora).

¿Cómo influyó Dumbo en tu niñez?

La película se hizo antes de que yo naciera, entonces la conocí por medio de mis hermanos, ellos me contaban la historia antes de dormir, después yo leía el cuento pero siempre me conmovía mucho. Tal vez cuando era niño no lograba comprender el verdadero mensaje y significado de la historia, pero definitivamente sentía que me identificaba con Dumbo (…) Es un clásico de Disney que estoy seguro que le va a encantar a muchos niños y los va a marcar como a mí cuando era un niño.

Dumbo es una historia que habla sobre señalar y criticar diferencias ¿Algunas vez te sentiste diferente?

¡Claro que sí! Cuando era niño era muy diferente a todos los demás chicos de mi edad porque era demasiado pequeño, era tan pequeño que cuando iba caminando entre la multitud nadie podía verme, entonces todo eso me quitó mucha seguridad y fueron años difíciles porque yo constantemente me juzgaba a mí mismo por mi físico. Con el paso de los años me di cuenta que ser pequeño fue una de las razones que me llevaron a convertirme en actor porque siempre que me subía a un escenario podía captar la atención de todos, me sentía indestructible y me autoestima crecía. Por eso me identifico con Dumbo por ser diferente, porque él sabe que no es igual a todos los demás elefantes y a veces luchamos contra eso pero al final de cuentas nuestras diferentes son los que nos hace únicos.

¿Cómo fue trabajar de nuevo con Tim Burton y con Michael Keaton?

Siempre es un placer trabajar con personas tan dedicadas a su trabajo como Tim Burton y Michael Keaton, además son grandes amigos. Con ellos trabajé en Batman Returns donde interpreté a El Pingüino, ya pasó bastante tiempos de eso pero siempre guardo un buen recuerdo de aquellos años. En 2003 volví a trabajar con Tim en Big Fish (El gran pez) y también fue una gran experiencia, es un director que siempre sabe lo que quiere y cómo lo quiere, es un artista increíble, adoro trabajar con él porque es muy detallista. Por otra parte siempre había visto Michael actuar como un buen chico y ahora es el villano, entonces fue muy divertido verlo convertirse ahora en el malo, intercambiamos papeles. Pasamos buenos momentos en el set porque poder trabajar con amigos es algo que no ocurre todos los días y más en un proyecto tan importante como Dumbo fue algo increíble y especial.

Dumbo es una película en el que se utiliza tecnología CGI (imágenes generadas por computadora) ¿Cómo fue trabajar con este tipo de tecnología?

Es muy diferente, yo estaba muy emocionado porque corresponden a grandes retos para los actores. Por ejemplo en Matilda, película que dirigí y actué, todos los actores tuvimos una preparación previa porque necesitábamos usar pantalla verde para adaptar las escenas en las que Matilda utiliza sus poderes. Lo que hicimos fue colocar un objeto frente a la pantalla verde simulando que estaba Matilda pero realmente no estaba, entonces cuando yo la regañaba a realmente ella no estaba ahí. Dumbo fue muy similar pero en vez de una niña es un elefante (bromea).

En esta ocasión la producción colgó un objeto en el aire y nosotros como actores lo teníamos que ver como si fuera un elefante volador, pero en realidad vemos cualquier objeto y atrás la pantalla verde pero tienes que hacerle creer al espectador que hay un elefante volador frente a ti. Pero realmente es una tecnología muy compleja.

En esta película ¿quién es tu personaje?

En esta cinta personifico a Max un pequeño empresario que tiene su circo, en el cual comienza a trabajar Dumbo. Es una persona que podría verse como avariciosa pero creo que realmente está preocupado por su negocio y su gente, lo cual lo lleva a hacer negocios que podrían perjudicarlo en vez de beneficiarlo.









En esta adaptación ¿Existen muchas diferencias en cuanto a la historia original?

Me parece que sí, definitivamente sí pero el mensaje es el mismo porque el objetivo de Tim Burton es conservar este sentido dramático y sentimental de la historia, entonces se podrán ver nuevos personajes, como el mío, y nuevos problemas un poco más relacionados con la actualidad pero es la misma esencia.

Si pudieras volar como Dumbo ¿A dónde irías?

Definitivamente lo primero que haría sería ir por tacos y después de eso volaría a la playa, me gustaría ir a la costa de algún lugar, después volaría por el Gran Cañón, sería increíble poder subir y bajar repentinamente a gran velocidad.

Con más de 40 años de carrera ¿Qué le falta por hacer?

Tengo 74 años de edad y me parece que en este momento de mi vida lo que realmente quiero es trabajar más en teatro, arriba de los escenarios, en Broadway. Quiero regresar y pararme frente al público. Me gustan mucho las películas y el cine pero quiero regresar al teatro.

