Aída Nízar se achicharra en Resistiré

La popular conductora española está haciendo las Américas con su participación en el reality show que emiten Mtv, Mega (Chile) y Azteca 7 (México). Además de demostrar que es una de las participantes más polémicas, Aída Nízar no pierde el tiempo para cargarse de vitamina D, con baños de sol.

Sin embargo en estos primeros días de otoño, en la región de Santiago de Chile se han registrado índices de radiación UV muy altos, algo que no parece importarle a la española que, por lo general, luce un bronceado permanente.

Durante las primeras emisiones, de "Resistiré", Eleazar Gómez se metió en grandes problemas con Nízar. El mexicano generó polémica al protagonizar una acalorada discusión con la española Aída Nízar, de 43 años, con quien desde el principio tuvo problemas.

Él se quejó enfrente de todos de la voz de Aída, pues aseguró que le molestaba. Ella se acercó a insultarlo y tocarlo, situación que no toleró Eleazar y pidió que no lo tocara porque no sabría cómo podría responder.

La situación se tornó tensa, pues los presentes por un momento creyeron que él le daría un golpe de lo furioso que estaba, mientras ella le gritaba que era un manipulador y mentiroso.













"Estás hablando con una señora que sabe resistirse. Él [dirigiéndose a Eleazar] es una persona que lo único que sabe es traicionar. A la primera que pudo, le dio igual.

Los riesgos para su salud

Pero acciones como las que toma la española pueden pasar factura a la salud a corto y largo plazo. Según el portal sanitas.es, la exposición a la radiación ultravioleta tiene unos riesgos específicos para la piel: a corto plazo, sin la protección adecuada se pueden sufrir quemaduras graves que pueden requerir atención hospitalaria; y a medio y largo plazo los efectos se concretan en el envejecimiento prematuro de la piel y la posibilidad de desarrollar un cáncer de piel (melanoma), como consecuencia de los cambios que induce en las células epiteliales.

Pero estos riesgos no son los mismos para todas las personas. El fototipo de la piel (piel blanca, normal u oscura) determina el nivel de riesgo de cada uno, siendo éste mayor cuanto más clara sea la piel. Conviene saber que la piel actúa de barrera protectora del organismo frente a la agresión que supone la radiación solar y que el bronceado es la manera de ejercer esta protección. Es ésta la razón por la que las pieles oscuras tienen una mayor tolerancia a la radiación UV, mientras que las de fototipo 1 (las más claras) se queman con mucha facilidad y no se broncean nunca.