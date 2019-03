Angelina Jolie sería la nueva superheroína de 'The Eternals' de Marvel

La actriz estadounidense Angelina Jolie negocia su incorporación al elenco de la cinta de Marvel Studios The Eternals.

De acuerdo con el medio especializado The Hollywood Reporter, se sabe que la cinta será dirigida por la china Chloé Zhao, quien cosechó un gran éxito entre la crítica con su película The Rider (2017), sin embargo, no se ha confirmado el papel que hará la ex de Brad Pitt.

¿Quiénes son The Eternals?

The Eternals son personajes del universo de los cómics de Marvel y se dice que son una versión de los humanos que fueron divididos en el proceso evolutivo que se desarrolló en la tierra. Esto hizo que se les otorgara habilidades sorprendentes y similares a las de un dios.

La historieta fue creada en 1976 por el artista Jack Kirby. En los cómics tienen sus antagónicos llamados The deviants quienes a diferencia de la gran apariencia de los eternos, estos poseen rasgos monstruosos y en algunos casos grotescos.

El director de Marvel Kevin Fiege es quien está más involucrado en el proyecto y mencionó:

"Todo lo que llegue después de Endgame y Spider-Man: Far from Home será diferente y único. Hay que ver qué personajes regresan, pero también tenemos que presentar nuevos personajes que la mayoría de gente nunca ha visto, como los Guardianes, como los Vengadores antes de que hiciéramos los Vengadores. Los Eternos son solo un grupo, pero nos gusta la idea de presentar un conjunto desde su inicio en lugar de construirlo de la manera que hicimos con los Vengadores"

De qué va

The Eternals es uno de los proyectos que Disney está preparando para el futuro de Marvel Studios, que cerrará una etapa de su universo cinematográfico con el estreno el 26 de abril de Avengers: Endgame.

