Tatiana recibe Doctor Honoris Causa por 35 años de trayectoria

La cantante mexicana Tatiana recibió el título Doctor Honoris Causa de parte del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia (Imele), en reconocimiento a sus 35 años de trayectoria y aportación a la niñez mexicana a través de su música.

La entrega del título se realizó durante una ceremonia presidida por el rector institucional Jorge Arturo Fernández, en el Auditorio de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM) de la Casa del Académico.

“Estoy muy sorprendida y agradecida por esta distinción que me hacen, sobre todo porque el voto para que esto fuera posible se debió a unanimidad”, expresó ante la prensa la también actriz y conductora. “Es una gran responsabilidad, me lo dan por ser como soy, por lo que he hecho a lo largo de mi carrera, por mis campañas sociales y porque siempre estoy preocupada por la humanidad, en específico por la niñez”, subrayó.

Ataviada con toga y birrete, compartió que al dar esa noticia a sus hijos Cassandra (24 años) y Andric (18 años) casi lloran de la emoción, pues están orgullosos de ella.

“Ha sido una carrera muy larga, pero se me ha pasado muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos, así como cuando ves a tus hijos crecer y dices: ‘¿En qué momento crecieron?’ Todo lo que he logrado ha sido gracias al apoyo de mis padres y de mi familia. Gracias al público que me aceptó desde el disco que lancé en 1983”.

Sus 35 años de carrera, dijo, han estado llenos de pasión y alegría porque ama su trabajo y se siente bendecida.

“He podido lograr mi carrera artística con mis hijos y con mi familia. A mi hija la ponía en la cangurera y me iba de tour. Siempre quise que todo girara en torno a ellos, no me he perdido cosas importantes porque sí se puede hacer aunque sea más cansado”, compartió.

La conferencista y motivadora también recibió un reconocimiento de parte de la Fundación Dr. Sonrisas A. C. por su apoyo a los niños que ahí son atendidos. Tatiana se presentará en concierto el domingo 31 de marzo como parte del Festival de Primavera en la Arena Ciudad de México.