VIDEO. Mary Boquitas se operó las pompas después de los golpes de Sergio Andrade

La vida de los integrantes del clan Trevi Andrade fue de los temas más sonados, una de las más afectadas fue María Raquenel, conocida como Mary Boquitas.

La vida de la excorista terminó manchada cuando fue detenida el 13 de enero de 2000 y enviada a prisión junto a la estrella musical Gloria Trevi, al ser acusada por corrupción de menores, secuestro y abuso de la joven Karina Yapor.

Ella se casó con Sergio Andrade a los 15 años, pero vivió una relación fue tormentosa. La engañó con varias, incluyendo la cantante mexicana, quien era su mejor amiga.

Nuevas revelaciones

En el programa "De primera mano" se reveló un audio en el que María confesó todo lo que había vivido, como consecuencia de las agresiones que sufrió por parte de Andrade.

"Este señor de tanto golpe que me dio destrozó mis pompis, literal la del lado derecho, y con el paso del tempo no había ejercicio ni masajes que me ayudaran, tenía como una hendidura", explicó.

También dijo que fue después de que la invitaran a participar en un reality show, que los productores le preguntaron si le gustaría someterse a una cirugía plática y ella se negó, aunque sí quiso arreglar algo que ella tenía.

Fue en Miami que le hicieron una cirugía que lamentablemente no resultó, y más que beneficios le trajo desfortunas, le quitaron un poco de grasa de unas partes de su cuerpo y la pusieron en la hendidura, dos meses después volvió porque no había funcionado, pues su piel estaba muerta y esta lo rechazó, así que se lo retiraron.

Hace 15 años, María Raquenel Portillo salió de la cárcel tras ser declarada inocente.

La excorista de Gloria Trevi, que estuvo casada con el productor musical durante 5 años, ahora se dedica a dictar charlas a adolescentes para que no caigan en engaños de abusadores.

"Me arrepiento hasta de haberlo conocido", indica.

Raquenel intenta retomar su carrera artística. El año pasado lanzó el tema "Reencuentro", e inició una gira por México.