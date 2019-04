Andrea Legarreta envía impactante mensaje a Erik Rubín

En meses pasados se rumoró que Andrea Legarreta y Erik Rubín no se encontraban en su mejor momento, pues hasta se dijo que la conductora del programa "Hoy" tenía un amante. Sin embargo, ellos han callado bocas al mostrar que su matrimonio está más fuerte que nunca.

En esta ocasión, Andrea Legarreta publicó diversas fotografías de su casamiento en el 2000 acompañadas de un tierno mensaje para su esposo Erik Rubín por sus 19 años de casados, el cual conmovió a sus seguidores.

"Hace apenas 19 años… “Sí, acepto”… #TeAmo ❤️❤️ Y si volviera a nacer, volvería casarme contigo!!… Así, con nuestros aciertos y errores… Con risas y llanto… Con los tesoros que nos tocaron… Con cada uno de nuestros instantes… Tratando de crecer y aprender con los años y los “daños”… Te amaba ayer, te amo hoy y te amaré siempre… Pase lo que pase… #FelizAniversarioPeloncito@erikrubinoficial ❤️❤️🙏🏻", escribió Andrea Legarreta.







Pero Erik Rubín no se quería quedar atrás y también le escribió un tierno mensaje acompañado de una foto juntos.

"Hoy después de 19 años no veo mi vida sin ti. Quien lo hubiera imaginado? Somos los rompe quinielas. Y no somos la pareja perfecta, pero día a día luchamos por mantenernos juntos, por que nos complementamos, por que nos amamos. Un amor que ha madurado y no solo ha aprendido a amar lo bueno si no también lo malo. Que hermoso ha sido crecer a tu lado. Feliz aniversario. Te amo @andrealegarreta ", escribió Rubín.

