Myriam confiesa que no es apta para los que sufren del corazón

Si algo no ha cambiado en Myriam, es su buen humor. La cantante regiomontana celebra sus 16 años, y confesó que no es apta para los que sufren del corazón.

“Creo que no soy apta para cardíacos [risas], porque me gusta provoca, hacer reír, llorar y hasta aventar el micrófono. Me permito sentir y emocionarme, y si la gente me lo permite tocar su alma y corazón a través de la música”, señaló Myriam.

La intérprete reconoció que a pesar de las tendencias, la balada romántica mantiene su fuerza.

“El romanticismo nunca pasa de moda y a pesar de que hay géneros en tendencia, hay música que nos lleva a emociones muy profundas que nos emocionan, nos hacen sentir, por eso me gusta cantarle al amor y desamor”.

Myriam ha lanzado 14 producciones discográficas incluyendo ediciones especiales y recopilatorios, y confesó que la fidelidad de su público no tiene fecha de caducidad.

“Son 16 años de mucho trabajo, constancia y disciplina, con momentos maravillosos, de gloria y heridas. Hay cicatrices que te recuerdan que sigues en la lucha, porque todo vale la pena. Hay muchos sacrificios, pero la bendición más grande es el apoyo de la gente, eso no tiene fecha de caducidad, ni precio, por eso sigo haciendo música”.

"El camino independiente es incierto y todos tenemos que trabajar para lograr las metas, es donde pongo en práctica todo lo aprendido, eso lleva más tiempo pero vale la pena el esfuerzo”.

Irracional, Basta y Quisiera son sencillos inéditos que han tenido buena aceptación en las plataformas digitales.

“Me gusta emocionar al público, que se le ponga la piel chinita y que llore, esa es mi finalidad como intérprete, más allá de cantante. Me gusta llegar al oído, pero más al corazón de las personas, ya que tocas esas fibras, pues permaneces".

Estoy haciendo la dieta de la zona,de la zona donde ande,y me falta una torta ahogada y una de la barda🤦‍♀️ — Myriam Montemayor (@MyriamMonteCruz) April 1, 2019

En Guadalajara

5 de abril a las 20:00 horas presenta De amor y desamor junto a Carlos Macías en el Auditorio Charles Chaplin en Guadalajara.

